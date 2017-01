Remekül érezte magát a válogatottal a debreceni kapus

Megtartotta első összetartását Märcz Tamás, a magyar férfi vízilabda-válogatott újonnan kinevezett szövetségi kapitánya. A húsz fős keret Szolnokon edzőtáborozott péntektől vasárnapig, a legjobbak közé meghívást kapott a DVSE kapusa, Lévai Márton is.

Látok rá esélyt, hogy ott legyek februárban is a keretben.

Lévai Márton

Mindent megtenni

– Főként kétkapuztunk egymás között, ismerkedtünk a társakkal, az új kapitánnyal, és az elképzeléseivel. Remekül éreztem magam az összetartáson, azt hiszem, jó formában is voltam, ami jó előjel a hétvégi, Szentes elleni bajnokinkra nézve is. Märcz Tamás személyesen is véleményezett bennünket, illetve voltak csoportos elbeszélgetések is. Az én figyelmemet is felhívta rá a kapitány, hogy több vidéki meccsre is ki fog járni a jövőben, rajtam fogja tartani a szemét, és azt kérte, tegyek meg minden tőlem telhetőt a klubomban – mondta el lapunknak Lévai Márton.

A kapitány legközelebb a február 10. és 12. között esedékes XI. Volvo-kupára hívja össze a válogatottat, ekkor várhatóan már csak 15-16 játékos örülhet. – Látok rá esélyt, hogy ott legyek februárban is a keretben, úgy hiszem, ott is három kapus lesz – fogalmazott a debreceniek hálóőre, aki azt is elárulta, társaival mindenben segítik egymást, de emellett természetesen van közöttük egy egészséges rivalizálás, ami még jó is, mert ösztönzően hat rájuk.

Arra is kíváncsiak voltunk, kivel került közös szobába Lévai. – Tomi (Märcz Tamás – a szerk.) írta össze, ki kivel legyen együtt. A lényeg az volt, hogy ne kerüljenek össze közös csapatban játszó pólósok. Én Fülöp Bencével aludtam, remekül kijöttünk.

