Remek kulturális lehetőségek vannak Furtán

A kis településen élő emberek folyamatosan igényt tartanak arra, hogy különböző kulturális programokon, hagyományőrző napokon vehessenek részt. Fodor Zsófia bár még nagyon fiatal, közel négy éve foglalkozik rendezvények szervezésével, és elmondása alapján egy kis településen nem egyszerű fellendíteni a kulturális életet. Ennek egyik oka az, hogy a nagyobb falvak és városok jóval több eseményt tudnak megrendezni.

Szeretik a helyiek

– Régebben minden évben volt lovas napunk, mára sajnos ez sincs, hiszen nem tudunk olyan színvonalas rendezvényt megvalósítani, mint amilyet szeretnénk. Van viszont egy hagyományőrző egyesületünk, és pályázatok segítségével igyekszünk eleget tenni az igényeknek. Tavaly volt egy elszármazottak találkozója, nagyon jól sikerült, körülbelül kétszáz ember vett rajta részt. Van hagyományőrző estünk, ahol néptáncosok és népdalénekesek lépnek fel. Ezen felül nemrégiben alakult meg a Bihar Citerazenekar, ezzel is szeretnénk fellendíteni a furtai kulturális életet – részletezte Fodor Zsófia.

Fotó: Kovács Péter

Kiemelte, a helyiek szeretik az efféle programokat, és ha huzamosabb ideig nincs valamilyen rendezvény, akkor már hiányolják. Októberben éppen ezért Pásztortalálkozót szerveznek, amely kapcsolódik az állatok behajtásához. Az egész napos esemény ötlete a nyár elején merült fel, és nem csak a felnőtteknek, hanem a gyerekeknek is kedveznek vele, hiszen őket népi játékokkal várják. A rendezvényt slambucfőző-verseny, néptánc, népzene és kirakodóvásár is színesíti, a napot pedig egy bállal zárják.

Kis falu, nagy lehetőség

– Már régóta foglalkozom rendezvényszervezéssel, szeretem az ezzel járó pörgést, és örülök, hogy értékes kapcsolatokra tehettem szert általa. Szerencsére Krucsó Antal polgármester is lát fantáziát a munkámban, és lehetőséget ad arra, hogy programokat szervezzek. Igaz, hogy Furta egy kis település, de ennek van előnye is. Például az, hogy mindenkit ismerek. Úgy vélem, egy kis faluban is rengeteg lehetőség rejlik, csak meg kell őket ragadni. Eddig nagyon jó tapasztalataim vannak, igaz, néha sok idegeskedéssel jár ez a munka, de mikor látom, hogy egy-egy eseményre mennyien eljönnek, és jól érzik magukat, akkor a többi nem is számít – zárta a beszélgetést.

BR

