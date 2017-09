Remek hangulatban telt el a téglási edzőtábor

Az eseményen hét egyesület 23 versenyzője vett részt, képviseltette magát Abaújszántó, Kazincbarcika, Szerencs VSE, Fiszej SE, Ózdi SFC, Biharnagybajom SE és a házigazda Téglás. A napi két tréning mellett egyéb sportágakkal is közelebbi barátságba kerülhettek a súlyemelők, hiszen bowlingozhattak, futballozhattak, medicinlabdával erősíthettek és távolugrásban is összemérhették erejüket, de természetesen a konditerem is nyitva állt előttük.

A több egyéni csúcsdöntés mellett új barátságok is szövődtek az egyesületek versenyzői között.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA