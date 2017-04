Remek évkezdés az aerobikosoknál

Budapesten került sor az Aerobik Magyar Kupasorozat első fordulójára nemrégiben. A debreceni Flex-HD SE közel 120 versenyzővel képviseltette magát az eseményen, a kezdő 7 évesektől az élversenyzőkig, a Tótágas ASE-ből pedig öt versenyző mérkőzött meg az értékes helyezésekért.

A két napos rendezvényen tiszteletét tette a Magyar Torna Szövetség Aerobik Szakágának elnöke, Dr. Csutora László, aki átadta a 2016. év legeredményesebb sportolóinak járó díjakat is. A Flex-HD SE három kiválósága is elnyerte ezt a címet, az év felnőtt női versenyzője Hegyi Dóra lett, junior korosztályban Bökönyi Klaudia, utánpótlás II-ben pedig Görgényi Ilona érdemelte ki az év legeredményesebb versenyzőjének járó díjat. Emellett az egyesület elnöke, Kovácsné Laurinyecz Julianna átvehette a 2016. év eredményei alapján kiérdemelt, 44 versenyzőnek járó aranyminősítéseket is.

Fotó: Magánarchívum © Fotó: Magánarchívum

A Flex-HD SE és PSN Zrt. élversenyzőiből összeállított felnőtt sportaerobik válogatott keret versenyen kívül lépett színpadra, Hegyi Dóra–Mazács Fanni–Szőllősi Panna–Farkas Balázs–Bali Dániel összeállításban, első tesztversenyként a júliusi Világjátékok előtt. A vb ezüstérmes Hegyi Dóra és Bali Dániel vegyes párosban mutatta be új gyakorlatát, jó formát mutatva az egy hét múlva kezdődő, Tokióban megrendezendő Suzuki Világkupa előtt.

Sportaerobik junior korosztályban a Magyar Anna, Ökrös Janka, Ötvös Panna alkotta hármas duplázott, hiszen trió és csoport kategóriában is első helyen végeztek.

Mindent vitt a Flex-HD SE két fiatal versenyzője, a 12-14 éveseknél Görgényi Ilona, a 9-11 éves korcsoportban pedig Papp Ajsa szerezett három kategóriában is aranyérmet.

A nemzetközi szintű élversenyzők mellett a fiatalabb korosztályokban, valamint az amatőr vonal versenyein is számos debreceni siker és értékes helyezés született.

Franciaországi sikerek

A Magyar Kupa versenyt megelőző héten a Flex-HD SE hat fiatal versenyzője Fraciaországban, Aix les Bains-ban vett részt rangos nemzetközi versenyen, ahonnan három arany- és egy bronzéremmel tértek haza. Utánpótlás II-es korosztályban Görgényi Ilona egyéniben, az utánpótlás III-as korosztályban pedig a Bálint Lili, Görgényi Eszter, Gyarmati Sophia, Maros Johanna, Papp Ajsa alkotta csoport, és a Bálint-Gyarmati-Papp összeállítású trió állhatott a dobogó legfelső fokára.

HBN

Eredmények

Francia Aquae Open

9-11 évesek:

Leány egyéni: 3. Papp Ajsa (Flex-HD), 4. Görgényi Eszter (Flex-HD), 5. Gyarmati Sophia (Flex-HD)

Trió: 1. Flex-HD: Bálint Lili, Gyarmati Sophia, Papp Ajsa

Csoport: 1. Flex-HD: Bálint Lili, Görgényi Eszter, Gyarmati Sophia, Maros Johanna, Papp Ajsa

12-14 évesek:

Leány egyéni: 1. Görgényi Ilona (Flex-HD)

Aerobik Magyar Kupa I. forduló

Sportaerobik:

9-11 évesek:

Leány egyéni: 1. Papp Ajsa (Flex-HD), 2. Gyarmati Sophia (Flex-HD), 3. Görgényi Eszter (Flex-HD)

Trió: 1. Flex-HD: Bálint Lili, Gyarmati Sophia, Papp Ajsa, 2. Flex-HD: Erdősi Dorka, Görgényi Eszter, Maros Johanna

Csoport: 1. Flex-HD: Bálint Lili, Görgényi Eszter, Gyarmati Sophia, Maros Johanna, Papp Ajsa

12-14 évesek:

Leány egyéni: 1. Görgényi Ilona (Flex-HD), 3. Fényes Gréta (Flex-HD), 13. Bartha Barbara (Flex-HD)

Trió: 1. Flex-HD – Óbudai WDSE: Fejér Fruzsina, Fényes Gréta, Görgényi Ilona, 7. Tótágas: Dobos Gréta, György Renáta, Venter Boglárka

Csoport: 1. Flex-HD – Óbudai WDSE – PSN Zrt.: Bali Bianka, Fejér Fruzsina, Fényes Gréta, Görgényi Ilona, Szőke Csenge, 3. Flex-HD: Bartha Barbara, Berei Míra, Berki Lilla, Kovács Vivien, Sipos Vivien, 6. Tótágas: Borbély Anna Flóra, Dobos Gréta, György Renáta, Oláh Karolina, Venter Boglárka

15-17 évesek:

Női egyéni: 4. Ruzicska Vanessza (Flex-HD)

Trió: 1. Flex-HD: Magyar Anna, Ökrös Janka, Ötvös Panna

Csoport: 1. Flex-HD – Óbudai WDSE: Hajdú Kata, Magyar Anna, Marton Nikolett, Ökrös Janka, Ötvös Panna

Felnőttek:

Női egyéni: 2. Hegyi Dóra (Flex-HD), 3. Bökönyi Klaudia (Flex-HD)

Vegyes páros: 1. Flex-HD – PSN Zrt.: Hegyi Dóra, Bali Dániel

Aerodance:

12-14 évesek: 1. Flex-HD: Balogh Gréta, Becsky Lilla, Csarnai Dorina, Erdős Petra, Erdősi Panka, Nagy Nikolett, Szilágyi Lívia, Szűcs Janka

Basic aerobik:

7-9 évesek:

Trió: 1. Flex-HD: Bányász Viktória, Kiss Jázmin, Menyhárt Melissza

Csoport: 1. Flex-HD: Bakator Csenge, Bányász Viktória, Forgó Gréta, Kiss Jázmin, Menyhárt Melissza

9-11 évesek:

Trió: 1. Flex-HD: Drabik Nikolett, Hámori Katalin, Horváth Szonja, 4. Flex-HD: Ágoston Fanni, Berényi Lujza, Németh Dominika

Csoport: 1. Flex-HD: Drabik Nikolett, Hámori Katalin, Horváth Szonja, Kiss Sára, Szászi Gréta, Tóth Tamara, 3. Flex-HD: Bende Vera, Bereczki Boglárka, Kovács Viktória, Kun Kitti, Szabó Lili

12-14 évesek:

Leány egyéni: 2. Csarnai Dorina (Flex-HD)

Trió: 1. Flex-HD: Erdős Petra, Juhász Éva Vivien, Ónadi Zsófia, 3. Flex-HD: Bencze Dóra, Czibere Panna, Takács Flóra

Csoport: 1. Flex-HD: Balogh Gréta, Becsky Lilla, Erdős Petra, Juhász Éva Vivien, Ónadi Zsófia, Virágos Sára

15-17 évesek:

Leány egyéni: 1. Illés Tamara (Flex-HD)

Trió: 1. Flex-HD: Galgóczy Anna, Nyeste Gréta, Szeszák Jázmin, 2. Flex-HD: Gökler Eszter, Nagy Dorina, Nagy Zsuzsanna

Csoport: 1. Flex-HD: Kurucz Kamilla, Molnár Vivien, Nagy Nikolett, Prekopcsák Laura, Tóth Lili

Challenge aerobik:

7-9 évesek: 1. Flex-HD: Berecz Réka, Czapák Dániel, Czapák Réka, Kiss Laura, Oláh Melani, Pósán Lara, Tóth-Müllern Dóra, Zámbori Anna, 4. Flex-HD: Berényi Boróka, Bodnár Diána, Csiki Nóra, Horváth Réka, Máthé Beáta, Rásó Enikő, Tóth Hanga, Tóth Lotti

9-11 évesek: 1. Flex-HD: Illés Réka, Kiss Rebeka Noa, Ladányi Panna, Osztós Zsanna, Szabó Viktória, Szász Lili, Szatmári Virág, 3. Flex-HD: Bagdács Miriam, Hegedüs Dalma, Kajatin Réka, Kiss Liliána, Meczner Zsófia, Molnár Antónia

12-14 évesek: 2. Flex-HD: Ágoston Petra, Gondor Panna, Kreuze Jennifer, Pogácsás Diána, Tőkés Kinga, 4. Flex-HD: Gyöngyösi Nóra, Juhász Larissza, Kiss Bianka, Magos Csenge, Oláh Zóra, Rácz Lorina, Szabó Sára

15-17 évesek: 1. Flex-HD: Endrey Léna, Illés Evelin, Kavalecz Adrienn, Pogácsás Anna, Takács Fanni

Felkészítők

Flex-HD SE: Kovácsné Laurinyecz Júlia, Kovács Judit, Szalóki Emese, Hegyi Dóra, Nagy Dóra; Tótágas ASE: Borbélyné Debreczeni Judit

