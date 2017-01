Remek eredményektől és nagy kudarcoktól is hangos volt a nyár

A DVSC sikerével indult a hónap, a Loki az Európa Liga első selejtezőkörében, San Marinóban 5-0-ra legyőzte az SP La Fiorita együttesét. A visszavágón, a Nagyerdei Stadionban 2-0-ra nyertek a debreceniek, akik így a második körben folytathatták. Sajnos ott már nem bírtak el a fehérorosz riválisukkal, az FC Torpedo Zsodino 3-1-es összesítéssel ejtette ki a piros-fehéreket. Ezután egy korszak véget ért, Kondás Elemér vezetőedző lemondott, helyette ideiglenesen Herczeg András ugrott be.

A Debreceni Labdarúgó Akadémián (DLA) nevelkedett fiatal hálóőr, Deczki Máté a Stoke Cityhez igazolt. A DLA-val kapcsolatos hír volt még, hogy három portugál szakember kezdte meg a munkát az utánpótlásnevelésben.

A vízben is akadtak sikerek: a Debreceni Egyetem (DE) hallgatója, Papp Márk minden idők legjobb eredményével, 58 perc 30 másodperc alatt teljesítette az 5,2 km-es Balaton-átúszást. Emellett kiderült, hogy a szoboszlói Holoda Péter a 4×100 méteres gyorsváltó tagjaként kijutott a riói olimpiára. A DVSE fiatal vízilabdázója, Fekete Gergő Szalay István-díjat kapott.

A Debreceni Sportcentrum-Sportiskola (DSC-SI) versenyzői Amszterdamban, az atlétika Európa-bajnokságon vettek részt. Kozák Luca és Kerekes Gréta sem jutott tovább a 100 gát selejtezőjéből, utóbbi viszont országos csúcsot ért el 4×100-as síkfutásban, a váltóval. Koroknai Tibor 400 gáton indult, azonban neki sem sikerült továbblépni az előfutamból. Kazi Tamás pedig 1500 méteres vérzett el, ahogyan Kácser Zita 3000 gáton.

Eb-ezüsttel térhetett haza Máthé Gábor hallássérült teniszező Szlovákiából. Az NB II-es Balmazújváros stadionját felújították, az olasz Palermo csapatával mérkőztek az újvárosiak a pályaavatón.

Idő közben elkezdték a nyári felkészülést a DVSC-TVP női kézisei, illetve az újvárosi NB I-es férfi kézilabdázók is belevágtak az alapozásba.

Debrecenben rendezték a serdülő és újonc bajnokságot, melyet a DSC-SI atlétái 14 érmet szereztek.

Pontes a Loki élén

Augusztusban a debreceni pólósok is „belevágtak a lecsóba”, a DVSE új vezetőedzőjével, Komlósi Péterrel kezdte meg a felkészülését.

Fotó: Derencsényi István

És ha már a vízisportoknál tartunk, akkor érdemes megemlíteni, hogyan is szerepeltek a nyári olimpiai játékokon a Hajdú-Biharhoz köthető sportolók. Holoda Péter országos csúcsot úszott Rióban a 4×100-as gyorsváltóval, igaz, később kizárták a váltót. A DE két hallgatója, Risztov Éva és Papp Márk is ott volt az ötkarikás játékon, és mindketten a 13. helyen zártak a 10 km-es nyíltvízi úszásban. Mellettük a korábbi olimpiai bronzérmes cselgáncsozó, Csősz Imre is részt vett a riói ötkarikás játékokon, méghozzá a cselgáncs világszövetség ellenőreként.

A DSC-SI atlétái ebben a hónapban sem maradtak verseny nélkül, a székesfehérvári ob-ról öt arannyal térhettek haza a debreceniek.

Pont került egy sokakat érdeklő kérdés végére is, kiderült, a portugál Leonel Pontes ült le a Loki kispadjára.

Pattogott a labda

A szeptemberi paralimpián is volt hajdú-bihari érdekeltség, a Debreceni Asztalitenisz Klub játékosa, Berecki Dezső utazott el Rióba, a kiváló asztaliteniszezőnek ez volt az ötödik olimpiája.

Megindult az erősítés a DVSC-nél, többek között Tőzsér Dániel, Völgyi Dániel és Könyves Norbert is a debreceniekhez igazolt.

Az ifjúsági vízilabda Európa-bajnokságon, a magyar U18-as válogatott tagjaként Fekete Gergő bronzérmet szerzett.

Újabb nagy sporteseménynek adott otthont Debrecen, a főtéren rendezték meg az U18-as 3×3-as kosárlabda Európa-bajnokságot.

HBN–SZADÓ

