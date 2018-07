Rekordösszeget költöttek szerencsejátékokra a csehek

A szerencsejátékokra elköltött összegből nyereség formájában 184,3 milliárd koronát (2174,74 milliárd forint) kaptak vissza a játékosok, ami 17,3 százalékos növekedés. A szerencsejátékokat működtető társaságok nyeresége 39,8 milliárd koronát (469,64 milliárd forint) tett ki. Ez 1,1 százalékkal több, mint 2016-ban.

“Az előző évhez hasonlóan tavaly is nagyot nőtt az internetes szerencsejátékokra fordított összeg. Már a piac több mint egynegyedét ez alkotja” – magyarázta.

Adók és illetékek formájában a szerencsejátékokat üzemeltető társaságok 12,1 milliárd koronát (154,88 milliárd forint) fizettek be a közkasszákba.

“Nem igazolódott be az a borúlátó jóslat, hogy a szerencsejátéktörvény szigorítása után a hazárd egy része illegalitásba vonulhat, és az állam kevesebbet szed be ebből a tevékenységből. A bevételek igazolják, hogy az állam bevételei továbbra is magasak” – fejtette ki Behal.

A pénzügyminisztérium szerint a törvény szigorítása következtében 2016-ban és 2017-ben megszűnt az illegális szerencsejátékokat üzemeltető vállalkozások több mint 90 százaléka.

Orvosok és szociológusok azt állítják, hogy a több mint tízmilliós Csehországban legalább 100 ezerre tehető a hazárdjátékfüggők száma. Más szakértők adatai szerint ez a szám 300-350 ezer körül mozoghat.

– MTI –

