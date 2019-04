Rejtvényfejtők: ők tudják, mi az ábra!

Csaknem 200 jelentkező kezdő, haladó, mesterjelölt és mester kategóriákban, egyéniben és négyfős csapatokban mérte össze tudását. A versenyzők számára összesen 90 perc fejtési idő állt rendelkezésre, s csak a minősítésüknek megfelelő rejtvényeket fejthették.

A csapatok versenyében a debreceni Varga István (két kiskunhalasi versenyzőtárssal) mesterjelölt kategóriában 2. helyezést ért el 1 hibaponttal. (Hozzáteszik, egyébként négyfős egy csapat, ezért hárman nehezebb dolguk volt). A csapat tagjai dr. Búza Márta, Péterfia Nóra és Varga István voltak.

Varga István egyéniben, a mesterjelölt kategóriában 5 hibaponttal 7. helyezést ért el (a győztesnek 4 hibapontja volt!).

A keresztrejtvényfejtésről kevesen tudják, hogy az egyik legegészségesebb hobbi. Nemcsak remek időtöltés, de számos módon jót is tesz agyunknak, kedvünknek és egész szervezetünknek. A Házipatika.hu szerint jobb lesz tőle a hangulatunk, hiszen nagyon jó érzés, amikor sikerül megfejteni egy rejtvényt, és végre eljutunk a megoldásig. Egészséges hobbi is, mert csökkenti a stresszt, továbbá fejleszti a verbális készségeket. A szavak elhelyezésével, kitalálásával járó szellemi kihívás segíthet abban is, hogy jobban kommunikáljunk. Egy ír kutatás szerint a rendszeres rejtvényfejtők szebben, választékosabban fejezik ki magukat, mint akik nem vagy csak nagyon ritkán fejtenek rejtvényt.

