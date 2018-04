Régóta vártuk ezt a jó időt

A hónap első két hetében – alig néhány nappal a hótakaró eltűnése után – már az első nyári napokat is feljegyezhettük.

A korábbi hetekhez, hónapokhoz képest sokat változott az áramlási kép kontinensünk felett. Az úgynevezett keveredési zóna helyett a Kárpát-medence a hónap elejétől a nyugati ciklonok és a kontinens középső vidékei felett megerősödő magas nyomás együttes hatása alá került. Rövid epizódoktól eltekintve így egyre szárazabb és melegebb, többnyire napos időben volt részünk, mely sokat segített a belvízzel érintett körzetek helyzetén. A napfényes óraszám 20-25 százalékkal haladta meg az időszaki sok­éves átlagot, a hőmérséklet pedig 4-6°C-kal volt magasabb a megszokottnál.

Intenzív melegedés

A hónap első napjától kezdve szinte folyamatos volt a melegedés, az akkori 10-12 fokos maximumokról 8-10-e tájára 25°C köré, sőt, efölé kúszott a napi csúcsérték. A legmelegebb napon néhol 28°C-nál is melegebbet mértünk, de a térségben szinte mindenütt bekerülhetett a klímanaplókba az első 1-3 nyári-, azaz 25 fokot meghaladó csúcshőmérsékletű nap. A párolgás potenciális értéke az időszak végére elérte a napi 2-4 millimétert, s mivel bőven volt is minek párologni a talajból, ez az érték egyben tényleges párolgásnak is volt tekinthető.

Az éjszakák a hónap derekáig mindvégig fagymentesek voltak, a minimumok eleinte +5°C körül szóródtak, majd egyre inkább 10°C közelében álltak be. A talajhőmérséklet is tükrözte a levegő dinamikus felmelegedését: már 4-10-e környékétől elérte a magágy (2-7 centiméteres mélység) napi középhőmérséklete a 10 fokos küszöböt, mely a melegigényes növények csírázásának, vetésének kezdetét jelenti. Rohamos fejlődésnek indult a vegetáció is a hirtelen melegedéssel, napok alatt kivirágoztak a csonthéjasok, majd a hónap második dekádjára az almatermésű gyümölcsfák, néhol a repce virágzása is megkezdődött.

Elegendő csapadék esett

Habár a talajfelszín állapota sokat javult, a belvíz még így is jelentős területet borít az érintett körzetekben. A tavaszi talaj-és a növényvédelmi munkák ütemezésére feszített tempót diktált a természet, viszont a meleg, általában gyenge légmozgású napokon már járhattak a gépek a táblákon és a kiskertekben is serényen folyhatott a munka. Csapadék mindössze 4-8 napon hullott átlagosan 20 milliméter körüli mennyiségben, mely éppen megfelel az ilyenkor szokásos félhavi átlagnak.

– Debreceni Egyetem – AKIT DTTI Agrometeorológiai és Agroökológiai Monitoring Központ –

