Regionális fejlődést is hoz a BMW

A BMW-gyár Debrecenbe települése mellett milyen érvek szóltak? – erre is kíváncsiak voltunk a keddi, nagy horderejű bejelentés nyomán.

A Nemzeti Befektetési Ügynökség közleménye szerint az ügynökség kiemelt célja, hogy felhívja a befektetők figyelmét a Budapesttől távolabb eső, kiváló logisztikai és infrastrukturális adottságokkal, valamint az egyetemekre alapozott, képzett és felkészült munkaerővel rendelkező vidéki városokra. Debrecen jelentős fejlődésen ment át, nagy beruházások érkeztek, amelyek nem pusztán a település és a régió, de Kelet-Magyarország fejlődéséhez hozzájárulnak gazdasági, társadalmi és kulturális szempontból is. Az erőfeszítéseket a befektetői bizalom mellett szakmai elismeréssel is jutalmazták: az fDi Magazine a „European Cities and Regions of the Future 2018–19” rangsorában Debrecent kategóriájában a legjobb FDI stratégiával rendelkező európai városnak választotta.

A helyszínnel kapcsolatos kérdésünkre a városháza közölte: a kinézett terület a jövő év második felére kerül a BMW tulajdonába, és jövőre már megkezdik a munkaerő toborzását.

HBN

