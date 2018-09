Szeptember 13-án (csütörtök) érkezik az Alföldre, ahol a Debreceni Egyetemen 18 órától tart felolvasást. A beszélgetést Horváth Imre Olivér moderálja a főépület 111-es termében, az est a debreceni anglisták öntevékeny csoportja, a Student Association for Majors in English (SAME) szervezésében valósul meg. A szerző útjának utolsó állomása szeptember 24-én Pancsova lesz.

