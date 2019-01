Régi, szép képeslapok a hortobágyi puszta csodás életéről

Az utóbbiak közül például az egyik leghíresebb Csontváry Kosztka Tivadar, aki 1903-ban festette meg ikonikus képét, mely a viharos Hortobágyot mutatja be. A fényképészek ugyanígy már a hőskorban is megörökítették az immár 320 éves csárdát, a 186 éves Kilenclyukú hidat, valamint természetesen a rónán élőket is, elsősorban a pásztorokat és a zenészeket.

Szerkesztő kollégánk, Vass Attila gyűjteményében (a korabeli Barasits Kiadó üdvözlőkártyáin) a tűz körül eleséget készítő férfiakra éppúgy rácsodálkozhatunk, mint az itatónál várakozó jószágokra és a pusztai emberek gyönyörű viseleteire is.

Az érdekességek közé tartozik az a képeslap is, amit 1981-ben jelentetett meg az akkori Képzőművészeti Alap: Sehr Miklós fotója a lovas napokon készült, és éppen az akadályon ugrat át egy versenyző. Mellette egyenruhás kiskatona vigyáz a rendre, akkoriban ugyanis még sportversenyekre és virágkarneválokra is kivezényelték a bakákat.

Debrecen nagy legelői a Hortobágyon terültek el csaknem 50 ezer holdon. 1818-ig ingyen legeltethetett mindenki, aki állandó debreceni lakással rendelkezett, és nem volt adótartozása.

Fotók, képek: Barasits Kiadó, Csobaji Előd, Csontváry Kosztka Tivadar, Fényes Tamás, Haranghy György, Képzőművészeti Kiadó, Sehr Miklós, Vitályos József

HBN

Megérkezett a tél az Ágota-pusztába Hortobágy - Magára öltötte téli gúnyáját a Hortobágyi Nemzeti Park is. Az Ágota-pusztában tettünk sétát. Az óriási nyílt tereknek köszönhetően a hó nem egyöntetűen üli meg a tájat, hanem ahol valami tereptárgy áll az útjába, ott a szél leteszi, és így több 10 centiméteres akadályokat is képezhet.... Tovább a cikkhez

Debreceni élet és halál 1919-ben Debrecen - IV. Károly király nem kért pompát, a Köztemető pedig a Csapókertben valósult volna meg. Erről is beszámol az immáron 100 esztendeje kiadott Debreczeni Képes Kalendáriom. A kiadványból az is megtudható, hogy a tudományegyetem építése 1914-ben kezdődött, a munkások túlnyomó része pedig az o... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA