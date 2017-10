Régi pompájában a sámsoni templomtorony

Befejeződött a hajdúsámsoni református templom tornyának felújítása, melynek megünneplésére hálaadó istentiszteletet tartottak a megújult épületben. A közel 30 millió forintos beruházás jelentős része – mintegy 18 millió forint – gyülekezeti összefogás eredménye, míg a fennmaradó összeg a város, az egyház, valamint magánemberek, és vállalkozók felajánlásaiból tevődött össze.

Lovász Krisztián lelkipásztor köszönetet mondott mindenkinek, aki segédkezett abban, hogy egy két éve dédelgetett ötletből 13 hónapnyi munkával valóság lett.

Fotó: Derencsényi István

– Csodaként éltük meg azt az összefogást, ahogy megmozdultak az emberek a felújítás érdekében. Lelkipásztorként felemelő volt szembesülni, hogy az emberek küldetésüknek érezték, hogy Isten háza szép legyen, és töltse be a feladatát. Ez a torony a keresés szimbóluma. Itt teljesedik be az ember útja. Itt lesz megtalálás, találkozás; itt lesz közeledés Istenhez, hogy közeledni tudjunk egymáshoz. Mert ahogyan ma közeledtünk ehhez a pompás, 40 méter magas toronyhoz, így tűnt el a távolság közülünk is – fogalmazott a lelkész.

HBN–MSZ

