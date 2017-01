Régi ismerősökkel jön az MTK Debrecenbe

A továbbjutás sorsa egy mérkőzésen dől el, döntetlen esetén a vendégek kvalifikálják magukat a következő körbe. A találkozóról nem maradnak le azok, akik nem tudnak kilátogatni a találkozóra, ugyanis a Hajdú Online élőben beszámol a mérkőzésről.

Régi ismerősök

A kupacsata egyértelmű favoritja a debreceni alakulat, hiszen a hazai környezet mellett a bajnoki tabellán elfoglalt helyezés is a DVSC felé billenti a mérleg nyelvét: a piros-fehérek 11 ponttal az 5., míg a kék-fehérek 5 egységgel a 11. helyet foglalják el. A fővárosi gárdában több ismerős is található, ugyanis Dakos Nóra, Víg Vivien, Slakta Petra, illetve Liliana Gorilszka nem is olyan régen még a Debrecent erősítette. A Lokiban is van olyan kézilabdázó, aki az előző szezonban az ellenfélnél játszott, nevezetesen Tóth Melinda.

Harcra készen

– Mindössze egy évig voltam az MTK játékosa, de ezért egy kicsit még így is meghat majd, hogy az egykori csapattársak ellen küzdhetek. De az igazán nagy „érzelemhullám” vélhetően a Fradi elleni meccsen önt el, mivel a zöld-fehéreknél sajátítottam el a sportág alapjait, s 11 évig náluk kézilabdáztam – kezdte a beszélgetést a balszélső, aki elárulta, a sérülése már a múlté. – Eltört a középső ujjam, amivel hat hétig bajlódtam, viszont nagyjából két hete már teljes értékű munkát végzek – fogalmazott a kézis hölgy, akit éppen a konditeremben értünk el, ahol szabadidejében erősített.

Nem lesz egyszerű

Bár lényegében minden mutatóban a Loki az esélyesebb, az MTK-t nem szabad félvállról venni.

– Biztos vagyok benne, hogy nagy küzdelem lesz a pályán szerdán. Az MTK pár napja legyőzte a Siófokot, s ez mindenképpen azt mutatja, hogy a fővárosiak összekapták magukat. Figyelnünk kell az átlövőikre, akik kiemelkedő teljesítményre képesek. Úgy gondolom, a közönségünk előtt nem lehet gond a továbbjutás kiharcolása, főleg, ha mindenki 100 százalékig odateszi magát. Fontos tényező lesz a jó védekezés és a kellő agresszivitás – fogalmazott Tóth Melinda, majd hozzátette, keményen dolgozik és türelmesen készül, bízik abban, ha lehetőséget kap a bizonyításra, akkor majd élni tud a sansszal.

HBN-BN

Tudnivalók a Magyar Kupáról

A Magyar Kupa 4. fordulójában négy meccset játszanak, nevezetesen DVSC-TVP–MTK Budapest, Szeged KKSE–Érd, Szekszárd–Dunaújvárosi KKA, Alba Fehérvár–Mosonmagyaróvár találkozót rendeznek szerdán. Ebből a körből négy csapat jut a következő, 5. fordulóba, ahol a két párharc győztesei csatlakoznak az MK négyes döntőjében kiemeltként szereplő Győrhöz és Ferencvároshoz.

Debrecen – A DVSC-TVP fordulatos mérkőzés végén döntetlent játszott a Dunakanyarban.

