Régi ismerős látogat a debreceni floorballosokhoz

A budapesti alakulat az egyik legrégebb óta működő hazai gárda. Számos alkalommal jártak már Debrecenben is, de eddig még nem sok babér termett nekik. Dacára a 6 korábbi cívisvárosi összecsapásnak mindegyik alkalommal debreceni győzelem született. Az örökmérleben is csak egy vereség és két döntetlen csúfítja a debreceniek majdnem makulátlan teljesítményt, az összes többi alkalommal a hajdúságiak örülhettek.

A jó sorozatot folytatni kívánja a debreceni gárda. Az elmúlt fordulóban gólt jegyző DEAC-védő, Lippai Péter így vélekedik a találkozót megelőzően: „Ezen a hazai meccsen is győzelmet várok a csapattól. Fontos, hogy a szezon elején itthon tartsuk a pontokat. Nem szabad, hogy az első meccs után hátradőljünk, ugyanúgy meg kell küzdeni minden labdáért, keményen dolgozni kell a sikerért. Ha beletesszük a munkát és alkalmazzuk a megbeszélt taktikát, akkor annak újabb két pont lesz az eredménye. Reméljük most is sokan kijönnek majd szurkolni nekünk!”

A fővárosiak jelentős átalakuláson mentek keresztül a nyár folyamán. Az első fellépés nem hozott sok sikert számukra: Dunaújvárosban szaladtak bele 10:1-es vereségbe. Az utóbbi időszakról így vélekedett Simay Balázs, a fővárosiak játékosa: „Ha jól számolom hét távozónk volt, akik között meghatározó emberek vannak. A szezon közben távozó két fiatal – akikért nem kár – mellett komoly hiányzónk lesz a debreceni nevelés Szitás István, cseh légiósunk Radek Tázler, a külföldre távozó Erényi Árpád és a visszavonuló Szűcs Gergely és Sigmond Gergely. Szerencsére vannak új igazolásaink akik minőséget képviselnek, remélem a hétvégén már bemutatkozhatnak! Remélem jó meccset láthatnak majd a kilátogatók és a múlt hétvégi hibáinkat már javítjuk, azonban a pontszerzés bravúr lenne.”

A debreceni floorballosok soron következő találkozójára tehát vasárnap kerül sor a Böszörményi úti sportcsarnokban, a belépés ezúttal is díjtalan lesz.

– DEAC –

Férfi OB II, 2. forduló

Debreceni EAC – Torpedo Justitia

2017. október 1. (vasárnap) 16:00

Debreceni Egyetem Kecskeméti János Sportcsarnoka (Agrár csarnok)

