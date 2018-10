Régi álmukat váltották valóra

– Nemcsak karácsonykor vannak szegény gyerekek, hanem mindig – hangsúlyozza a Tündérkör Alapítvány alelnöke.

Tóth Ferenc úgy véli, Debrecenben rendkívül összetartók az emberek, és valóban segítenek – tettekkel a szavak helyett. Az alapítvány egy mostani gyűjtése december közepéig tart, de folyamatosan látják el a családokat az adományokkal, hogy év közben se nélkülözzenek.

Arra kérnek mindenkit, hogy ruhákat, játékokat, egyebeket most ne, csak száraz élelmiszert adjon, aki teheti. Ugyanis nagyon szigorú higiéniai követelményeknek kell megfelelni. Megtudtuk azt is, hogy Hajdú-Biharban mintegy 1600 gyermek nevelkedik állami gondozásban, beleértve a nevelőszülői hálózatban élőket is.

A Tündérkör Alapítvány 300–400 gyermeknek és családjaiknak segít a különféle programok által, nagy hangsúlyt fektetve azokra, akik a rendszeren kívül vannak; ugyanis ezen a területen is jellemző a látencia.

Tettekkel a szavak helyett! – ez a jelmondata a debreceni Tündérkör Alapítványnak, melynek tagjai nem hisznek az üres beszédben, csak a cselekedetek erejében. A mindössze három tagból – Gyöngyösi Péter elnök, Tóth Ferenc alelnök és Lipcsey Irén kurátor – álló alapítvány szívvel-lélekkel, önkéntesek és más non-profit szervezetek bevonásával dolgozik azon, hogy a hátrányos helyzetben élő gyermekek és családok életét jobbá tegye – mindezt erőn felül, munka mellett, fizetség nélkül.

Több kezdeményezés is indult

Tóth Ferenc maga is állami gondozásban nevelkedett, így szívügye az alapítvány, mellyel egy régi álma teljesült. Úgy véli, a „rendszer” sokat változott előnyére azóta, mióta ő kikerült belőle, ám mindig vannak olyan hiányosságok – például a hatékony utánkövetés vagy az elhelyezkedés területén – melyekben elkél a támogatás, többek között ezért is jött létre a Tündérkör Alapítvány.

– Állami gondozottként éltem, tulajdonképpen kilátástalan helyzetben. Péterrel már huszonöt éve barátok vagyunk, ő mindig a „tehetősebb”, én pedig a „csóró” fiú voltam.

Mindig terveztük, hogy amint lehetőségünk lesz rá, létrehozunk egy alapítványt, ami közel három és fél éve meg is született”

– idézte fel a kezdeteket az alelnök.

– Azóta számos olyan programot valósítottunk meg, melyekkel szeretnék hagyományt teremteni: ilyenek például az Adunk-Kapunk Jótékonysági Koncert, a Tündérfutás és a Tündérkarácsony, a 100-as próba, illetve a Csokigyűjtő Flashmob, valamint segítünk egy ritka betegséggel született rimóci kislányt, Jázminkát, illetve a Hajdúszoboszlón édesanya nélkül maradt hármas ikreket és édesapjukat is – tette hozzá.

Állami támogatás nélkül

– Egyelőre még nem pályáztunk meg állami támogatást, mi magunk szervezzük meg azokat a dolgokat, amikből tudunk másoknak segíteni; legyen ez élelmiszer- vagy pénzadomány, valamint sport- és egyéb programokkal összekapcsolt jótékonysági felhívások – mondta Lipcsey Irén, aki egy éve erősíti a „tündérek” csapatát könyvelőként, s egy ideje már kurátorként is.

– Annak idején válogatott atléta és országos csúcstartó voltam. Felkértek, hogy legyek az első Tündérfutás védnöke, utána pedig „itt ragadtam.” Megnyugvást jelent, hogy segíthetek az alapítványnak – mondta a legendás futónő, akinek a 800 méteren elért csúcsát 25 évig nem tudták megdönteni.

– Idén több mint három millió forintot osztottunk ki, ezzel kapcsolatban nagyon fontosnak tartjuk az átláthatóságot. Ha csak száz forintot kapunk, könyveljük, és azt is ugyanúgy vezetjük a nyilvántartásukban, hogy mely családokhoz jutnak el ezek az összegek.

Úgy érezzük, hogy az emberek bizalmat szavaztak nekünk, így azt is fontosnak tartjuk, hogy beszámoljunk az egyes kezdeményezéseinkről és egyúttal azok eredményeiről is, hogy mindenki láthassa, célba ért az adomány”

– mondta Tóth Ferenc.

Debrecenen túlra is

Hajdú-Bihar megyében mintegy 1600 gyermek nevelkedik állami gondozásban, beleértve a nevelőszülői hálózatban élő fiatalokat is. A Tündérkör Alapítvány körülbelül 300-400 gyermeknek és családjaiknak segít a különféle programok által, nagy hangsúlyt fektetve azokra, akik a rendszeren kívül vannak; ugyanis ezen a területen is jellemző a látencia.

Tóth Ferenc leszögezte, a jövőben szeretnének összefogni a család- és gyermekjóléti szolgálattal, valamint a lakásotthon- és a nevelőszülői hálózatokkal is, hogy minél több családnak tudjanak segíteni. Ám a jövőbeni tervek között szerepel az is, hogy az alapítvány országos szinten is megjelenjen, s egy-egy városba eljutva is folytassa küldetését, segítve az adott régió hátrányos helyzetben élő lakosait.

– Ez az ötlet még csak a fejünkben született meg. Az a nagy álmunk, hogy egy évben legalább négy hazai városba látogassunk el, ahol jótékonysági futást szervezünk Tündérek Városa néven. Terveink szerint pedig a beérkező adományokat az ottani lakásotthonoknak és szociális intézményeknek ajánlanánk fel.

Ruhákat most ne!

A „tündéreknek” jelenleg is zajlik egy nagyszabású akciója a Kishatár utcai bevásárlóközpontban, ahol a nyitvatartási időben tartós élelmiszereket – liszt, cukor, étolaj, konzerv, száraz tészta, csokoládé, tartós tej és egyéb, hűtést nem igénylő termékek – várnak.

– Nemcsak karácsonykor vannak szegény gyerekek, hanem mindig. A gyűjtés december közepéig tart, de folyamatosan látjuk el a családokat az adományokkal, hogy év közben se nélkülözzenek.

Arra szeretnénk kérni mindenkit, hogy ruhákat, játékokat, egyebeket most ne, csak száraz élelmiszert adjon, aki teheti, ugyanis nagyon szigorú higiéniai követelményeknek kell megfelelnünk”

– mondta Tóth Ferenc, aki úgy véli, Debrecenben rendkívül összetartók az emberek, akik valóban segítenek, tettekkel a szavak helyett.

