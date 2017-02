Reggel visítottak a malacok, este disznótoros vacsora volt

Hagyományból bőven kaptak a vendégek a kilencedik alkalommal megrendezett Derecskei Disznótoron, hiszen a „hazai” két csapat mellett nem csak a környező települések toros mesterei, hanem Derecske testvértelepüléseinek csapatai is ott szorgoskodtak. Nádházi-Tálas Csilla, az esemény főszervezőjétől tudjuk, hogy a vendéglátó város adja a disznókat, csapatonként egyet, amelyet minden közösség a maga hagyományai szerint tisztít meg, hentel fel, illetve készíti el a tájegységére jellemző disznótoros ételeket. Az ehhez kellő eszközöket, valamint a fűszereket a vendégek hozták; és ettől lett olyan sokszínű a derecskei disznótor. Az eseményre érkező vendégek a megvásárolt kóstolójegyekkel ízlelhették végig a különböző finomságokat.

Szombat délelőtt mi is nyakunkba vettük a főtéri forgatagot. Első utunk a vásározók – több mint ötvenen voltak – pavilonjaihoz vezetett, ahol a kínálat Hajdú-Bihar ismert, elismert portékái voltak. Belekóstoltunk a tetétleni lekvárba, megcsodáltuk a bojti vesszőkosarakat, beszélgettünk fafaragókkal, de nem maradt ki a sajtos, szörpös, befőttes stand sem.

Irány a disznótor!

A disznótoros utca legelején a derecskei vadásztársaság tagjai hatalmas üstben toroskáposztát rotyogtattak. – Csütörtökön elkezdtük és péntek estére elkészítettük a korábban érkező vendégek vacsoráját. Most pedig a toroskáposztát csináljuk, amit aztán átadunk a polgármesteri hivatalnak, ők osztják majd szét. Segítők vagyunk ezen a szép eseményen – fogalmazott Csalánosi Károly.

Bánffyhunyad feliratú sátor alatt férficsapat aprítja a húst. – Ötödjére vagyunk a derecskei disznótorban, és amellett, hogy ezzel is ápoljuk a sokszínű testvértelepülési kapcsolatot, ismét találkozhatunk az ismerőseinkkel, barátainkkal – mondja Vince János, majd hozzáteszi, hogy elkészítik a városuk hagyományos ételét, a marhahúsból, birkahúsból, disznóhúsból és marhacsontléből összeállított micset. Kétféle kolbászt töltenek, egy csípőset és egy fokhagymásat.

A vendéglátók másik erdélyi testvértelepülése, Székelykeresztúr is megérkezett. Rafai Emil polgármester büszkén mondja, hogy ők alapítói a derecskei disznótoros fesztiválnak. Tizenhatan vannak a csapatban, amely összeállítása ideális; a legjobb szúró, perzselő, bontó, szakács… Ám, mint hangsúlyozta, mindegy hányadikok lesznek a disznótoros finomságok versenyében, a hagyományőrzés, a régi ismerősökkel való ismételt találkozás a szombati nap lényege.

Ezt erősítette meg a mátraderecskei csapat egyik tagja, Lakatos Gézáné is, majd az aznapi teendőkre tér át. – Ahogy láttam, a disznótoros alapanyagok előkészítésében nincs nagy különbség az egyes tájegységek között. Viszont az ételekben, a fűszerezésben már igen. Ebből pedig sokféle van itt, és ettől különleges a derecskei találkozó. A reggeli nálunk is hagymás vér, ebédre azonban az orjaleves után nem toroskáposztát főzünk, hanem disznópörköltet főtt krumplival, és sütünk húst is.

Nemzetünk öntudatra ébredése

A derecskei disznótor egyben verseny is, amelyben mesterszakácsok vezette zsűri dönti el a sorrendet. A döntnökök között felfedeztük Kaszás Géza színművészt is, aki elmondta, hogy családja egyik ága a környékről származik, bár ő maga fővárosi, gyermekkorában sokszor és sokat volt Derecskén. Majd az eseményre fordítja a szót: – Szükség van az ilyen rendezvényekre, hagyományainkat őrizzük, kultúránkat erősítjük, ez pedig az országunk öntudatra ébredését is mutatja. Generációkon át alakult, formálódott és öröklődött a disznótor hagyományköre. Ami a maga családi és baráti összejövetelével, a kapcsolatok erősítésével, a család élelmiszertartalékainak feltöltésével egy szokásos eseménye volt a falusi, kisvárosi közösségeknek, az ma már kuriózum, mert az átörökítése sok helyen megszakadt. A disznótoros hagyományokat az ilyen események mutatják meg a mai fiataloknak, akik a későbbiekben azt továbbadhatják.

Tények a torról

Disznótor:

9. alkalom

15 malacot dolgoztak fel

1200 adag ebédet főztek

1500 adag kóstolót készítettek

Résztvevő települések:

Bánffyhunyad

Debrecen

Dereck

Derecske

Hajdúnánás

Mátraderecske

Nagyszalonta

Székelykeresztúr

Tépe

Zsűritagok:

Cs. Tóth János (művészeti író)

Kaszás Géza (színművész)

Kiss György (mesterszakács)

Mónus József (világcsúcstartó íjász)

Szatmári Zoltán (mesterszakács)

