Reggae a Budapest Parkban: Alborosie és Skatalites augusztusban

Alberto D’Ascola, azaz Alborosie 15 éves korában, 1992-ben csatlakozott a Reggae National Tickets elnevezésű reggae zenekarhoz, amely komoly sikereket ért el a kilencvenes években Olaszországban.

A gitáron, basszusgitáron, dobokon és billentyűs hangszereken egyaránt játszó multiinstrumentalista zenész 2000-ben úgy döntött, szólóban próbál szerencsét. Jamaicába költözött, ahol testközelből szívhatta magába a rasztafári kultúrát. Kezdetben barátja, John Baker (Island Records) stúdiójában dolgozott hangmérnökként és producerként olyan előadók mellett, mint a Manu Chao, Gentleman, Ky-Mani Marley vagy Wyclef.

Első önálló lemeze Soul Pirate címmel 2008-ban jelent meg, ezt azóta tizenhárom másik követte, a legutóbbi tavaly nyáron jött ki Freedom in Dub címmel. 2011-ben a MOBO Awardson a legjobb reggae előadónak választották. Első budapesti koncertjén elhangzanak nagy slágerei, köztük a Rastafari Anthem, a Kingston Town és a Call Up Jah.

Alborosie előtt az 1964 óta aktív jamaicai Skatalites melegít be augusztus 22-én a Budapest Parkban. A csapat már többször járt Magyarországon, fellépett a Sziget fesztivál világzenei színpadán is. A Skatalites nagy szerepet játszott a ska zene elterjedésében, olyan előadókkal játszottak együtt, mint a Toots and The Maytals, Prince Buster vagy a Wailers, amelyben Bob Marley, Peter Tosh és Bunny Wailer is zenélt.

A Skatalites első lemeze 1964-ben a Ska Authentic volt, a legutóbbi 2016-ban a Platunum Ska. Olyan sikereik voltak, mint a Guns of Navarone vagy a Chinatown. A zenekar két alapító tagja, Doreen Shaffer énekes és Lester Sterling szaxofonos ma is szerepel a Skataklitesban, amelyben a több mint öt évtized során több mint harmincan megfordultak.

– MTI –

