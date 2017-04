Regényben elevenedik meg a Calandra kora

A debreceni Calandra zenekar és kora mutatkozik be abban a vaskos dokumentumregényben, amely a Debreceni Egyetem egykori magyar-történelem szakos hallgatója, Perjéssy-Horváth Barnabás tollából született meg. A könyv lapjain a nyolcvanas évek végének debreceni zenei és klubélete, valamint felejthetetlen egyetemi eseményei elevenednek meg.

– A sorokat olvasva olyan történeteket élhettem át újra, melyeknek valamilyen módon magam is részese voltam. Én is laktam például a Benczúr koliban, míg a diákrektor-választás miatt ki nem rúgtak. És habár a Debreceni Egyetem ma már nem ugyanaz az egyetem, mint ahol a Calandra zenekar fellépett, most is ugyanúgy odafigyel azokra, akik itt tanulnak, és akik már kiléptek a kapuin – mondta Bartha Elek oktatási rektorhelyettes a kötet szerdai bemutatóján a Nagyerdei Víztoronyban.

A könyv szerzője az összegyűjtött levelekből, iratokból, fotókból, újságcikkekből rekonstruálta a 25 évvel ezelőtti eseményeket, és epizódokban mesélte el a hobbizenekarként induló együttes útját és a tagok utóéletét. Az olvasó a zenekari krónika mellett a rendszerváltó Magyarországról és a korabeli Debrecenről is sok mindent megtudhat. Az egyik számukból vett cím, a Határsáv szimbolikusan a történet kereteire utal, a létező szocializmusból a demokráciába való átmenet időszakára.

– Én voltam a zenekar krónikása, egy máig őrzött brigádnaplóba gyűjtöttem az együttesről készült fotókat, a kéziratokat, és minden fontos dokumentumot. Néhányat az interneten is megosztottam az ismerőseimmel, és olyan jól fogadta a közönség, hogy elhatároztam, inkább írok róla egy könyvet. Ez akkor is megmarad, ha nem lesz áram – idézte fel a kezdeteket Perjéssy-Horváth Barnabás.

A Calandra – sok más amatőr együtteshez hasonlóan – sajátos rétegzenéjével próbált érvényesülni a szórakoztatóipar perifériáján egy nehéz gazdasági helyzetű, átalakuló világban. Olyan helyi együttesek között, mint a PG Csoport, az Ölveti Blues Band, az August Förster, vagy a Tankcsapda, ami egyszer a Calandra előzenekaraként is fellépett.

