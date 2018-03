Régen volt, és teljesen igaz volt

A húsvéti ünnepkörhöz a vallási hagyományokon kívül is számtalan szokás, szólás kapcsolódik. Ezek kialakulását leggyakrabban vagy a hit és a családi kötelékek erősítése vezérelte, illetve az emberek magyarázatot kerestek, adtak egy-egy, a mindennapi életet döntően befolyásoló eseményre, jelenségre. A Nyíracsádon élő Ternován Mihály számtalan, a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó szokásra emlékszik gyermekkorából.

– Már virágvasárnaphoz is kapcsolódtak olyan szokások, amiket minden évben megtartottunk. Mikor hazavittük a templomból a szentelt barkát, megcsapkodtuk vele a jószágokat is, hogy ne csak a házra, de a rájuk szálljon rá Isten áldása. Nagy kincs volt a jószág, vigyázni kellett rá. Ha előző évről megmaradt a barka, azt ekkor el kellett égetni, hogy a szenteltnek egy darabja se kerüljön a szemétre – magyarázta nagy átéléssel Mihály, aki rögtön rátért az otthoni pászkasütéshez kapcsolódó szokásokra. – Mikor anyám bedagasztotta a pászkát, letakarta, hogy keljen. A takaróabrosz tetejére rátette a virágvasárnapi szentelt barkát. Úgy tartották, ettől lett ízesebb a tészta, mert rászállt az Úrjézus kegyelme, az Isten áldása. Amikor a pászkatésztával teli lábasokat bevetették a kemencébe, keresztet vetettek a kemence nyílására is. Ezzel is a Jóisten áldását kérték.

Húsvét vasárnapja

– Mikor húsvét vasárnapján az ünnepi asztalhoz ültünk, heten voltunk a kis házban: a négy gyermek, a szüleim, meg nagyanyám. Legelőször egy szentelt főtt tojást vágott hét részre anyám, abból mindenki megette a maga gerezdjét. Nagyanyám úgy magyarázta, hogy bárhova sodor bennünket az élet, ez a kötelék segít vissza bennünket egymáshoz. Mielőtt anyám megszegte volna a pászkát, keresztet rajzolt az aljára, utána meg levágta a kis sarkát. Azt eltettük, senki nem ehette meg. Úgy mondták, hogyha év közben beteg lenne a jószág, ebből kell adni neki, hogy meggyógyuljon. Én magam is emlékszem olyan esetre, amikor év közben a szentelt pászkából adtunk a beteg állatnak. Azt is mondták, hogy aki hamarabb ért haza a templomból, nyáron az lesz az első a kapálásban. Ennek is megvolt a magyarázata, hiszen éhesek voltak az emberek, mert húsvét vasárnapján a szentelésig semmit sem ehettek. Meg aztán biztatták is egymást, hisz készültek a munkára, ami húsvét után megkezdődött. Miközben a szentelt ételt ette az ember, közben inni sem volt szabad, mert akkor sok vízre lesz szüksége a nyáron. Ezt valószínű azért találták ki a régi öregek, mert bizony nyárban nagyon nagy kincs volt a víz. Aki a határban dolgozott, égette a nap, de nemigen volt ideje kiszaladgálni ivóvízért. Csak akkor ittak, ha kiértek a sor végére.

Elégették a morzsát

Nagyon kellett vigyázni, hogy semmi ne essen le a szentelt ételből a földre. Ebéd után anyám összeszedte a morzsát, a töltött tyúkból megmaradt csontot, meg a tojás héját az asztalról és elégette, nehogy a szemétre kerüljön a szentelt étel – idézte emlékeit Mihály, aki elmondta, hogy elaludni sem volt szabad nap közben húsvét vasárnapján, mert akkor bizony megázik nyáron a széna. No, ez a mondás sem született véletlenül, hiszen a nyári széna a jószág kitelelését biztosította, így szintén nagyon fontos volt nagyapáink idejében. Ha megázott, összerothadt, sokkal gyengébb minőségű lett, vagy teljesen használhatatlanná vált. Az pedig nagy veszteséget jelentett. A Ternován családban ma is összegyűlnek a családtagok húsvét vasárnapján. Megtörik a szentelt tojást, szétosztják, és meg is eszik a régi szokás szerint. A többi szokást nem tartják, de Mihály minden évben szívesen mesél unokáinak gyermekkora húsvétjairól.

