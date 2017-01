Régen képben volt, most nem tudni

Mint azt egy nappal korábban megírtuk, a DVSC futballcsapatát összeboronálták a sajtóban a szlovák válogatott védővel, Saláta Kornéllal. A 31 éves játékos az ősszel a Slovan Bratislava csapatkapitánya volt, azonban lejárt a szerződése, és egyelőre nem tudott megegyezni klubjával a kontraktus meghosszabbításáról. Azt tudni kell, hogy a Debrecen 2014 nyarán már megkereste a labdarúgót, azonban akkor meghiúsult az aláírás.

Előbb a Slovan

Az országos sportnapilap meg is szólaltatta Salátát, aki nem tagadta, hogy szóba került a cívisvárosiaknál. – Tárgyalok a Slovannal, de egyelőre fogalmam sincs, hol folytatom a tavasszal. Benne van a pakliban, hogy maradok, de megtörténhet az is, hogy újra légiósnak állok, ugyanis Törökországból és Lengyelországból is kaptam ajánlatot, mint ahogyan az sem titok, hogy újra jelentkezett értem a Debrecen. Abban az esetben válnak számomra érdekessé a külföldről kapott ajánlatok, ha nem maradhatok a Slovannál. A DVSC-n kívül van még NB I-es érdeklődés, az ügyeimet képviselő menedzser ugyanis több élvonalbeli csapattal is kapcsolatban áll – mondta a negyvenszeres válogatott futballista.

Nincs konkrétum

A hírek szerint Saláta elsősorban a Slovannál képzeli el a jövőjét, ha a pozsonyiakkal nem sikerülne megegyeznie, akkor jöhet opcióként az NB I. Információink szerint a játékos menedzsere kapcsolatban van a debreceni vezetőkkel, azonban ezt nem erősítették meg a klubnál.

– Ismerjük Saláta Kornélt, két és fél éve valóban szóba került a neve nálunk. Jelzem, továbbra is az az álláspontunk, hogyha bármilyen átigazolással kapcsolatban konkrétummal szolgálhatunk, akkor tájékoztatni fogjuk a szurkolóinkat – nyilatkozta a Hajdú-bihari Naplónak Róka Géza, a DVSC cégvezetője.

