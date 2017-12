Reformáció, vetélkedő, jókedv az évfordulón

A reformáció 500. évfordulója tiszteletére Luther és kora címmel tankerületi versenyt rendeztek a berekböszörményi iskolában.

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ iskolái közül 16 nevezett a vetélkedésre. A programot Nagy Ernő polgármester nyitotta meg. A rendezvényre érkezett gyermekek és kísérőik délután megtekintették a helyi református templomot; Tóth Tibor református lelkész ismertette a település és a templom történetét. Kiemelte, hogy a meglátogatott templom a bihari térség egyik legrégebbi építményeinek maradványát rejti magában. A látottakat és a hallottakat is fontos volt megjegyezni, mert azokat később, a vetélkedőn fel tudták használni. A gyerekek riportot készítettek, s azt be is mutatták.

A további feladatok az általános iskolai történelem-tananyagra és a Luther című filmre épültek. A hangulatos versenyből, amelyet Víghné Margitai Csilla történelemtanár vezetett, a gyerekek, sőt a felnőttek is sokat tanulhattak. Hodosán Csaba, a tankerület munkatársa értékelte a tapasztaltakat, s adta át a díjakat a versenyzőknek, továbbá az emléklapokat a kísérő és felkészítő tanároknak.

HBN–VJ

