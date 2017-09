Reformáció 500 – Jótékonysági futás indult Kárpátaljára

“Kárpátalja egyszerre van nagyon messze és közel is hozzánk, különösen most, amikor az ott élő magyarok oktatását korlátozni próbálják. A reformáció lelki, a futás testi felüdülést nyújt, mindkettő közösséget teremt. Azt kívánom, hogy a bethesdások sikeresen eljussanak a Vereckei-hágóig és a csodálatos nagydobronyi gyermekotthonig, ahol az ott dolgozók nagyszerű munkát végeznek az elhagyott árvák nevelésében” – mondta az indulásnál az emberi erőforrások minisztere, az esemény egyik fővédnöke.

A Bethesda kórház futóit a gyermekotthonban Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége fogadja szeptember 29-én, a szakemberek a helyszínen száz gyermek egészségügyi szűrését végzik el. Az akcióhoz rajzpályázat kapcsolódik, a nyertes az osztályával három napot tölthet el Kárpátalján.

Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója arról beszélt, hogy a reformációra, a Bethesdára és Kárpátaljára is érvényes a “mozgásban lenni” kifejezés, testileg és lelkileg egyaránt.

Az 500 kilométeres futás, a célba érkezés után adományokat adnak át, és a nagydobronyi otthonban hatvan leánygyermekének szűrését, valamint a ráti katolikus otthon lakóinak szűrését végzik el.

A kórházból két gyermekneurológus, egy gasztroenterológus, egy gyermekpulmonológus, egy gyermekkardiológus, egy sebész, két radiológus, egy fül-orr-gégész és három gyermekgyógyász szakorvos lesz ott, a vizsgálatokhoz a két ultrahangkészüléket és az EKG-készüléket a jótékony futók viszik magukkal.

Akinél valamilyen betegséget diagnosztizálnak, annak a gyógyulásáról is gondoskodni fognak.

Huszár Pál, a Magyarországi Református Egyház világi elnöke kitért arra, hogy sporttal és jótékonysággal is hozzá lehet járulni a reformáció emlékévéhez, most ráadásul olyanoknak tudnak segíteni, akik erre sokszorosan rászorulnak. Hozzáfűzte: a reformációnak is választ kell adni a 21. század kihívásaira, és a jótékonyság erre nagyszerű válasz.

Hafenscher Károly, a Reformáció Emlékbizottság miniszteri biztosa azt emelte ki, hogy az emlékévhez számtalan sportrendezvény kötődik.

Megjegyezte, hogy a reformáció örökítette tovább azt a Szent Benedek-i gondolatot, miszerint mindig azért indulunk el egy útra, hogy bennünk is elinduljon valami, például a felelősségtudat, a másokért tenni fontossága.

Szatmáry Kristóf, a XVI. kerület országgyűlési képviselője arról számolt be, hogy választókörzetében néhány hét múlva átadják Közép-Európa egyik legnagyobb új reformációs emlékművét, egy szoborcsoportot, amely egy közösségi térhez kapcsolódik.

Gui Angéla karitatív futónagykövet, az esemény szervezője elmondta, hogy a jótékonysági akcióhoz rajzpályázat kapcsolódik Én így segítenék címmel.

Arra kérték a gyermekeket, rajzolják le, szerintük hogyan lehet segíteni egy másik, nehéz körülmények között nevelkedő gyermeken. A rajzokat a futás során személyesen veszik át a gyerekektől, akikkel együtt is futnak. Az alkotások közül a nagydobronyi otthon gyermekei választják ki a legjobbat, a nyertes rajzoló osztályával három napot tölthet el Kárpátalján.

