Real Team Kupa: Holman Dávid is kupagyőztes lett

A 2016-os év végén is megrendezték Debrecenben a már jól megszokott Real Team Kupát, amelyen a DVSC játékosát, Holman Dávidot is a soraiban tudó Viktor Security hódította el az végső győztesnek járó serleget. 2015-ben a Grand Casinót győzték le a döntőben, most azonban nem jött össze a „visszavágó”, hisz a többek között Loki-focistákból álló csapat kiesett a középdöntő első összecsapásán. Ettől függetlenül természetesen nem volt könnyű dolga a Viktor Security-nek, a szolnoki együttes izgalmas meccseket vívva jutott el a fináléig, amelyben a karcagi Labonczfa-Szántóval találkoztak, és magabiztos, 4-1-es győzelmet arattak. A tornán hat gólt szerző Holman Dávidot választották meg a XVI. Real Team Kupa legjobb mezőnyjátékosának. A középpályás a DVSC honlapjának mondta el, hogyan fogadta ezt a címet, és mióta tagja a szolnoki csapatnak.

– Az egyik legjobb barátom, Vernes Ricsi révén kerültem a Viktor Security-hez két évvel ezelőtt. A gárdának több olyan gyermekkori barátom is tagja, akikkel régen együtt fociztam, így azt mondhatom, ez egy olyan társaság, ahol mindenki barátként tekint a másikra – nyilatkozta honlapunknak Holman Dávid. – Nagyon örültünk természetesen, hogy ismét mi nyertük meg a Real Team Kupát. Tudtuk, jó együttesünk van, alapból úgy álltunk a tornához, hogy mi szeretnénk a végső győztesek lenni. Ismét színvonalas csapatok voltak jelen, de a csoportmeccseink után már éreztük, hogy reális esélyünk lehet a serleg begyűjtésére. Szerencsére a középdöntőben is szépen meneteltünk, igaz a Real Team Talents ellen volt egy keményebb találkozónk, amelyen egy hosszabbításban szerzett aranygóllal jutottunk tovább. Nyilván jólesett, hogy engem választottak meg a torna legjobb mezőnyjátékosának, de azt gondolom, a támadósorunkból bárki megkaphatta volna ezt címet, hisz a többiek is kimagasló teljesítményt nyújtottak.

Holman Dávid kimondottam kedveli az efféle tornákat, véleménye alapján nagyon jól szolgálja egy játékos felkészülését a téli szünetben.

– Azt a fajta mozgást nem lehet futással pótolni, mint amely egy kispályán szükséges. Új impulzusok érik a játékosokat, nagyobb az iram, gyorsabb a játék. Ezek azok a tényezők, amelyek leginkább fejlesztik az állóképességet. Továbbá az sem elhanyagolható, hogy a labdaérzéket is javítja. Támogatom, hogy a focisták óvatosan, a saját testi épségükre odafigyelve részt vegyenek az ilyen tornákon, hisz ad egy pici pluszt a téli alapozás megkezdéséhez.

