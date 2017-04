„Re: formáció” – Debrecenben is rendeznek komplex műveltségi vetélkedőt

A Reformáció Emlékbizottság, az Emberi Erőforrások Minisztériumának Oktatásért felelős Államtitkársága s az Oktatási Hivatal 2016 nyarán hirdette meg a Re: formáció – megújuló világ, valamint a Re: formáció – Kulturális kincskereső elnevezésű komplex műveltségi vetélkedőit az általános – és középiskolás diákok számára, az érdeklődés pedig óriási lett a rendezvény iránt. Már az első, online fordulóban – egy előzetes regisztrációt követően – 2016. december 5-én közel 130 iskolából, 300 csapattal 1500 diák vett részt.

A versenyhez kapcsolódó feladatok részben az 500 évvel ezelőtti reformáció korába nyúltak vissza, amelyek helyes megoldásához a diákoknak tisztában kellett lenniük az akkori, történelmi jelentőségű eseményekkel, valamint a reformáció szereplőinek életét is ismerniük kellett. Másrészről viszont egy tágabb kontextusban is értelmezniük kellett az eseményt. A vetélkedő szervezői ugyanis arra is kíváncsiak voltak, hogy a diákok tudták-e, hogy az akkori történések hogyan befolyásolták napjaink kultúráját és társadalmát, valamint, hogy képesek úgy vizsgálni a reformációt, mint egy megújulást segítő, jövőbe mutató lehetőséget.

Az első forduló tétje a regionális középdöntőkbe való bekerülés volt, amelyek idén tavasszal veszik kezdetüket. Április 22-e, a középiskolai csapatok fordulója, valamint május 13-a, amikor az általános iskolások mérik majd össze tudásukat. Ez az erőpróba előreláthatóan írás-és szóbeli feladatokat, ezeken kívül pedig gyakorlati versenyrészeket tartogat a továbbjutó csapatok számára. Dr. Hafenscher Károly, a Reformáció Emlékbizottság miniszteri biztosa azt is elárulta, hogy a középdöntőben kifejezetten kreatív feladatokra is számítani lehet majd. Például éneklés, disputa, színdarab előadás, vagy a magyar protestantizmus valamelyik fontos épületének megtervezése is, amelyet a csapatoknak (makettként) a döntőre meg is kell majd építeniük.

Jelenleg a finálé, azaz a döntő pontos időpontja még szervezés alatt van, ám előreláthatóan 2017 őszén, szeptemberben rendezik meg.

A debreceni középdöntőt a Debreceni Pedagógiai Oktatási Központban tartják.

– Reformáció Emlékbizottság –

