Rangos versenyen is bizonyított már a 15. Égerházi-ösztöndíjas

A debreceni Dóczy Gimnáziumban már megszokott, hogy a tanév kezdetén adják át az egykori debreceni festőművész, Égerházi Imre emlékére alapított ösztöndíjat, mivel a névadó szeptember másodikán született. Az előző tanévben mutatott kimagasló képzőművészeti tevékenységéért idén a tizedikes Irinyi Dóra vehette át szerdán az ösztöndíjról az oklevelet Égerházi Pétertől a Dóczy Galériában.

Gyerekkorától rajzol

Irinyi Dóra 15. a sorban, aki megkapta az élete nagy részében a megyeszékhelyen élő és alkotó, 2001-ben tragikus autóbuszbalesetben elhunyt festőművész, Égerházi Imre emlékére alapított ösztöndíjat a Dóczy Gimnáziumban.

A 13. ünnepélyes díjátadó (volt év, amikor ketten kapták) a hagyományokhoz híven diák-produkcióval kezdődött, idén Végh Orsolya énekelt népdalokat. Illyés Ilona igazgató és Buka László festő-rajztanár köszöntője után a díjazott Irinyi Dóra beszélt magáról. Elmondta, a rajzolás és festés már gyerekkorától kedvenc elfoglaltsága. Kezdetben inkább másolt, főleg állatokat, közülük is leginkább a zsiráfokat szerette megörökíteni, majd a meséskönyvek illusztrációi következtek. Felső tagozatos volt, amikor önkifejezési eszközzé vált nála, s ebben nagy szerepet játszott a Kiskossuthban a rajztanára, Rácz Imre, aki a Tarnóczi József vezette Medgyessy Kör felé is irányította.

Még nem döntött

Tavaly télen a Reformáció 500 éves évfordulójára meghirdetett Kárpát-medencei rajzversenyen első helyezést ért el, pályamunkáján érződik rajztanára, Buka László hatása is. Dóra nagyon szereti a képzőművészetet, a díj valamint a most megkapott ösztöndíj is inspirálja, de még nem döntötte el, milyen szinten akar vele foglalkozni, mert a fogorvosi pálya is vonzó számára. Szerinte a kettő is jól megférhet egymás mellett.

