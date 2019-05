Rajtuk a világ szeme: kezdődik az érettségi

Megyénkben 6536-an jelentkeztek az érettségire, és összesen 24 453 vizsgát tesznek majd le: 21 838 középszintűt 78 tantárgyból és 2 615 emelt szintűt 46 vizsgatárgyból. Az előrehozott érettségi vizsgajelentkezések száma idén 1 264.

A Debreceni tankerület kilenc iskolájában 34 osztályt, azaz 1023 véndiákot búcsúztattak, ők mindnyájan megkezdik hétfőn az érettségi vizsgát. A Debreceni Tankerületi Központ Kiválóság díj elismerésben részesíti idén is azokat a középiskolás diákokat, akik az országos középiskolai tanulmányi versenyen I–X., vagy a művészeti szakgimnáziumok részére meghirdetett országos művészeti versenyen I–III. helyezést értek el. E tanévben a 9 középiskolából 25 tanuló érte el ezt a kimagasló eredményt.

A Debreceni Szakképzési Centrum 11 intézményének 92 osztálya ballagott el az elmúlt napokban. Közülük kerül ki az a 33 osztály, melynek 918 nappali tagozatos és 71, a felnőttképzésben részt vevő tanulója maturál. Szakmai vizsgát 42 osztály 1293 nappali és 736 felnőttképzésben részt vevő tanulója tesz. A végzősök negyven százaléka tervezi, hogy továbbtanul.

Ujjakat keresztbe, drukkolunk!

A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban idén hat osztály, azaz 196 fő ballagott el s kezdi meg hétfőn az írásbeli érettségi vizsgákat. Az iskola tanulói összesen 142 emelt szintű vizsgát tesznek, ebből 67-et idegen nyelvből. A végzősökön kívül 54 alsóbb évfolyamos diák is vállalta az előrehozott érettségit. Az intézmény tanulóinak csaknem 98 százaléka adta be jelentkezését valamely felsőoktatási intézménybe.

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola két osztályában 24 tanuló érettségizik, a közismereti tárgyak mellett mindannyian zenei érettségit, valamint kilencen az iskola diákjai közül előrehozott vizsgát tesznek idegen nyelvből.

A Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumában és Általános Iskolájában ebben a tanévben 5 osztály 180 diákja köszönt el az iskolapadtól.

A középszintű dolgozatok száma 683 lesz, és legalább 1 emelt szintű érettségivel fog rendelkezni 169 tanuló. Minden végzős diák jelentkezett felsőoktatási intézménybe.

Nem érnek véget a tanulóévek

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ fenntartásában jelenleg két középfokú intézmény működik: a Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium és a hajdúszoboszlói Hőgyes Endre Gimnázium. E két iskolában idén nyolc osztály ballagott, a szoboszlói gimnáziumban 113, a derecskeiben 92 diák. Összesen 260 fő maturál, Hajdúszoboszlón 162, Derecskén 98 tanuló tesz érettségi vizsgát. A végzősök között a Hőgyesben csaknem 85, a Rákócziban körülbelül 35 százalék a továbbtanulni kívánók aránya.

A Hajdúböszörményi Tankerületi Központ egyetlen középfokú intézményében, a Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnáziumban 118 diák, négy végzős osztályban fejezte be a tanévet; egy nyolcosztályos tagozaton, egy nyelvi előkészítőben, két osztály pedig négyosztályos gimnáziumi tagozaton, humán, illetve reál tanulmányi területen tanult.

Szinte valamennyien a felsőoktatásba szeretnének továbbmenni. A legtöbben valamilyen alapszakra jelentkeztek, és sokan vannak, akik a hagyományos értelmiségi pályák osztatlan képzéseire, mert pedagógusok, jogászok, orvosok szeretnénk lenni. Egyre többen érdeklődnek a felsőoktatási szakképzés iránt is. Mindössze 12 diák nem jelentkezett a felsőoktatásba: ők a középfokú szakképzésben szeretnének tanulni, s közülük csupán két tanuló az, aki inkább dolgozni szeretne a családi vállalkozásban, és mellette tanulni.

Előrehozott vizsgák

Az alsóbb évfolyamosok is vizsgáznak majd, az 1200-nál is több jelentkezésből 703 angol, 99 német nyelv, 433 informatika, 11 pedig angol nyelvű informatika érettségi vizsgát jelent. Ezenkívül orosz, olasz, spanyol és francia nyelvből is megmérettetnek néhányan.

PtkI

Menetrend

A közép- és emelt szintű írásbeli érettségi vizsgák május 3-tól május 24-ig tartanak. Hétfőn reggel a magyar nyelv és irodalom feladatsorokat oldják meg a maturálók, kedden a matematika, szerdán a történelem következik, csütörtökön és pénteken pedig az angol és a német nyelv ismeretéről adnak számot a diákok. Az írásbelikre a szóbeli vizsgák következnek: az emelt szintűek június 5–13., a középszintűek június 17–28. között zajlanak majd.

