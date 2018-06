Rajt a női junior kézilabda-vébén! Bármi megtörténhet Debrecenben!

Július 1-jén beindul a kézilabdás nagyüzem Debrecenben: a Főnix Csarnokban és a Hódos Imre Sportcsarnokban megkezdődik a XXI. női junior kézilabda-világbajnokság, színpompás megnyitóval, sztárfellépővel és az éremesélyes magyar csapat mérkőzésével.

Több éremesélyes

„Bármi megtörténhet!” – szól a junior világbajnokság mottója, nem véletlenül, hiszen számos válogatott érkezik éremeséllyel a cívisvárosba, hogy aztán két héten keresztül folyjon a küzdelem a trónért, a világelsőségért. Csakúgy, mint a világ egyik legnépszerűbb televíziós sorozatában, a Trónok harcában, amely a vb-szervezőket is megihlette, így a torna arculatában visszaköszönnek a széria grafikai elemei és hangulata. A vasárnapi megnyitóünnepség 16 órakor kezdődik, benne táncos produkciókkal és a csapatzászlók bevonulásával, majd színpadra lép a vb sztárfellépője, a horvát 2CELLOS. A két horvát fiatal tehetség, Luka Sulic és Stjepan Hauser figyelme középpontjában mindig is az élő muzsikálás állt, népszerű slágerekkel kápráztatják el közönségüket csellóra hangszerelve. Hírnevüket Michael Jackson híres számának, a „Smooth Criminal” feldolgozásával érték el, de feldolgozták az AC/DC „Thunderstruck” című dalát is, amely már túl van a 119 millió YouTube-megtekintésen. A két zenész a csellót új szintre emelve hatalmas sikereket ér el világszerte. Zenei stílusuk nem ismer határokat: a klasszikus zenétől a filmzenén át, a pop és rock különféle zenei irányzatait képviselik. A duó többek között a 2018-as Real Madrid–Liverpool labdarúgó Bajnokok Ligája-döntőn is fellépett.

A brazilok ellen

A megnyitót a magyar-brazil találkozó követi, amelyen a mieink első lépéseiket tehetik meg a hőn áhított dobogó felé. Golovin Vlagyimir csapatának, soraiban többek között Tóvizi Petrával, Suba Sárával és Háfra Noémivel, jó esélye van az éremszerzésre, hiszen az együttes a 2015-ös ifjúsági Eb-n bronzérmes, a 2016-os vb-n korosztályában mindössze egy vereséggel 5., a tavalyi junior Eb-n pedig a 4. helyen végzett. A történelmi előjelek is kedvezőek: a 2001-es magyarországi junior vb-n a magyar válogatott ezüstérmet szerzett, a 2009-es, szintén hazánkban rendezett U19-es Eb-n pedig szintén döntőt játszhatott a csapat – előbbi garnitúra soraiban Görbicz Anitával, Vérten Orsolyával, az utóbbi keret tagjaként pedig Kovacsics Anikóval, vagy éppen Zácsik Szandrával. Hasonló eredménnyel alighanem kiegyeznénk ezúttal is.

A világbajnokságra nyitóünnepségére és nyitómérkőzésére, valamint valamennyi versenynap találkozóira rendkívül kedvezményes áron kaphatók a jegyek a www.kezilabdaszeretlek.hu/jegy oldalon.

ÉKN

A magyar női junior válogatott kerete

Kapusok : BINÓ Boglárka (Győri Audi ETO), HLOGYIK Petra (MTK Budapest), SUBA Sára (GVM Europe-Vác)

: BINÓ Boglárka (Győri Audi ETO), HLOGYIK Petra (MTK Budapest), SUBA Sára (GVM Europe-Vác) Jobbszélsők : FALUVÉGI Dorottya (FTC-Rail Cargo Hungaria), KUTI Bettina (MTK Budapest)

: FALUVÉGI Dorottya (FTC-Rail Cargo Hungaria), KUTI Bettina (MTK Budapest) Jobbátlövők : KLUJBER Katrin (Dunaújvárosi KKA), PÉNZES Laura (DVSC-TVP)

: KLUJBER Katrin (Dunaújvárosi KKA), PÉNZES Laura (DVSC-TVP) Irányítók : LAKATOS Rita (GVM Europe-Vác), SZABÓ Kitti (NEKA)

: LAKATOS Rita (GVM Europe-Vác), SZABÓ Kitti (NEKA) Beállók : GIRICZ Laura (EUbility Group Békéscsaba), PÁSZTOR Noémi (Budaörs), TÓVIZI Petra (DVSC-TVP)

: GIRICZ Laura (EUbility Group Békéscsaba), PÁSZTOR Noémi (Budaörs), TÓVIZI Petra (DVSC-TVP) Balátlövők : HÁFRA Noémi (FTC-Rail Cargo Hungaria), HORNYÁK Bernadett (GVVM Europe-Vác), HORVÁTH Laura (NEKA), KÁCSOR Gréta (GVM Europe-Vác)

: HÁFRA Noémi (FTC-Rail Cargo Hungaria), HORNYÁK Bernadett (GVVM Europe-Vác), HORVÁTH Laura (NEKA), KÁCSOR Gréta (GVM Europe-Vác) Balszélsők : FODOR Csenge (Győri Audi ETO), MÁRTON Gréta (FTC-Rail Cargo Hungaria) Szövetségi edző: GOLOVIN Vlagyimir

: FODOR Csenge (Győri Audi ETO), MÁRTON Gréta (FTC-Rail Cargo Hungaria) Szövetségi edző: GOLOVIN Vlagyimir Edző: PIGNICZKI Krisztina

A világbajnokság programja

XXI. IHF női junior kézilabda-világbajnokság, 2018. július 1-14., Debrecen

Csoportbeosztás:

A csoport: Magyarország, Norvégia, Montenegró, Brazília, Portugália, Elefántcsontpart

B csoport: Oroszország, Dél-Korea, Szlovénia, Kína, Chile, Izland

C csoport: Dánia, Hollandia, Románia, Angola, Japán, Paraguay

D csoport: Franciaország, Németország, Spanyolország, Horvátország, Egyiptom, Svédország

A csoportok első négy-négy helyezettje jut a nyolcaddöntőkbe.

A magyar válogatott csoportmérkőzései (Főnix Csarnok):

Július 1., 18 óra: Magyarország–Brazília

Július 4., 18 óra: Magyarország–Portugália

Július 5., 16 óra: Magyarország–Elefántcsontpart

Július 7., 13:30: Magyarország–Montenegró

Július 8., 18 óra: Magyarország–Norvégia

A további program:

Elnöki Kupa: július 10., 11.

Nyolcaddöntők: július 10.

A 9-16. helyért: július 11.

Negyeddöntők: július 11.

Az 5-8. helyért: július 13.

Elődöntők: július 13.

Döntő, a 3. helyért, a 5. helyért, a 7. helyért: július 14.

