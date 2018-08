Rajongó szeretet a cívisváros iránt

A Debreceni Városvédő és -szépítő Egyesület felterjesztése alapján dr. Ónody Magdolna orvos-író életművét Podmaniczky-díjjal ismerték el. A napokban a 90. évébe lépő kitüntetettnek a díjat Karácsonyi György, a Város- és Faluvédők Szövetségének alelnöke adta át Miskolcon.

A Kabán született és Debrecenben tanult tevékeny, országosan ismert helytörténeti kutató több életrajzi mű szerzője. Bár évtizedek óta Miskolcon él, szívének kedves Debrecenje mindig is vele maradt.

A poéta élettörténete

Nemcsak Debrecen múltjának kutatója, hanem Kabáé, Tetétlené és Sápé is. Tizenöt könyve közül néhány ajánlott irodalomként is szerepel iskolai tananyagokhoz. Könyvein kívül megjelent nyomtatásban 77 kisebb írása is, köztük novellák.

Egyik jelentős könyve a Debrecenben született Petőfi Zoltánról, a Petőfi és Szendrey család kapcsolatáról szól. A kötet Petőfi Sándor mellett szüleinek, testvérének, fiának, továbbá Júlia és a Szendrey család tagjainak bemutatása mellett ismerteti Júliának Horváth Árpáddal kötött házasságából született gyermekeinek sorsát is.

Petőfi élettörténetéhez kapcsolódva leveleiből és verseiből, valamint Júlia naplójából is idéz. A fényképekkel illusztrált kötetet Szendrey Júlia néhány verse zárja.

Irodalmi forráskutatás

Életemben olyan helyeken laktam és fordultam meg, ahol még járhattam azok között a házak között, ahol nagyjaink is éltek és alkottak. A debreceni lebontott Kálvin téri házakban, a 2. szám alatti Csáthy könyvesboltban, a cserépvári épületek között, ahol Munkácsy Mihály volt boldog gyerek korában.”

Orvosi hivatásom mellett mindig is nagyon érdekelt a helytörténet, az irodalmi forráskutatás – írta.

Könyvet jelentetett meg a Debreceni Református Leánynevelő Intézet polgári iskolájának egykori rajztanáráról, szobrászművészéről, Nagy Sándor Jánosról, akinek a neve ma már szinte elfeledett, bár a Debreceni Református Kollégium külső falát díszítő domborművekből 9-et ő készített. A Séták Debrecenben című könyvben Petőfi Zoltán életéről is sokat megtudhatunk, aki Debrecenben született, és később a városnak lakója is volt.

Egy Csapó utcai kis albérletben feküdt betegen, ahogy ő maga érezte, „Mindenkitől elhagyatva”.

Utcák és házak

Az Íme, a festő című könyv Munkácsy Mihályról és családjáról közöl kevéssé ismert adatokat. Szülőhelyét, Kabát mutatja be az „Üdvözöljük Kabán” című könyvében.

89 évesen is tevékeny alkotó, legújabb, „Égő homokban itt a város” című, Debrecenről szóló könyve kiadásra vár, amiben ismert és kevéssé ismert helyeket, utcákat, házakat, kapukat, debreceni személyiségeket mutat be.

Sajgó, mégis boldogság

A Debrecennel kapcsolatos fontosabb adatok pontosításában a Megyei levéltár igazgatósága, dr. Balogh István írásai és Papp József voltak segítségére.

Könyvének gépi szerkesztője, barátnője így ír róla: Nem hiszem, hogy van Debrecenben olyan „őslakó”, aki Nála jobban rajong a városért. Ez olyan érzés lehet, mint egy beteljesületlen szerelem emléke, amely a tompa sajgás ellenére mégis boldogít.

