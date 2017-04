Rádiós frigy: hallgassatok ide!

Gazdaságilag és a város információs törekvéseit tekintve is jól szolgálja a debreceniek érdekeit – ez Papp László álláspontja arról, hogy júniustól az önkormányzati Debrecen Rádió FM95 az Andy Vajna-féle Rádió 1 országos hálózatához kapcsolódva jelentkezik. Ez azt jelenti, hogy a helyi rádió a jelenlegi 24 óra helyett csak 4 óra 40 percnyi műsoridőben lesz hallható, ugyanakkor a polgármester a csatorna hallgatottságának jelentős növekedését várja. Egy márciusi felmérés szerint ma a megyeszékhelyen a Best FM 54,4 százalékos eléréssel piacvezető, az Debrecen Rádió FM95 26,9 százalékkal a második. Előbbi ügyvezetője, Szombati Zsolt érdeklődésünkre úgy nyilatkozott, ők biztosan nemet mondtak volna a Rádió 1-nek, igaz, Vajnáék nem keresték őket.

24 helyett 4.40

2013 októberében az akkori polgármester, Kósa Lajos fontosnak nevezte, hogy a városnak olyan közösségi rádiója legyen, amely „a debreceniekről a debrecenieknek” szól. A Debrecen Rádió FM95 indulása igazi eseménynek számított: a jelképes indulás főtéri rendezvénnyel zajlott, ahol éppen 95 szelet tortát osztottak szét. Az önkormányzati média tudósítása szerint a városvezető célként fogalmazta meg, hogy „itt valóban a helyi hírek legyenek a középpontban”.

Ehhez képest a Debreceni Vagyonkezelő a héten közölte: a debreceni csatorna csatlakozik az Andy Vajna nevével fémjelzett Rádió1 országos hálózatához. A 72 éves hollywoodi producer az Orbán-kormány egyik kedvenc üzletembere: filmügyi biztosi kinevezése mellett a TV2 tulajdonosa és kaszinókoncessziók nyertese is, hogy csak a legjelentősebbeket említsük. A Rádió 1 és a szintén kereskedelmi-könnyűzenei vonalon mozgó Debrecen Rádió FM95 házassága a gyakorlatban azt (is) jelenti, hogy a Vajna-média a napi huszonnégyből tizenkilenc óra húsz, míg a helyi csatorna négy óra negyven percet kap. Ráadásul a rádiózás szempontjából messze legerősebb reggel 6 és 10, illetve 14 és 18 óra közötti sáv a Rádió 1-é, Debrecené összefüggően csak a 10-től 12 óráig tartó zóna marad. Igaz, amint az a vagyonkezelő tájékoztatásából is kiderül, félóránként lesznek helyi hírek.

Nyereséget vár a polgármester

Megkeresésünkre Papp László (Fidesz-KDNP) határozottan ellentmondott minapi cikkünk azon állításának, miszerint a változás után a rádió részéről kevesebb idő, figyelem jut majd a debreceniekre. – Éppen ellentétesen látom a folyamatot. A mi várakozásunk szerint a csatlakozással az önkormányzati adó sokkal nagyobb hallgatottságra tehet szert a mostaninál, miáltal a tájékoztatás is szélesebb közönséghez juthat el. Minden félórában jelentős helyi hírblokk lesz hallható, illetve értékesíthető reklámidő is jár. Továbbá a Rádió 1 átvállalja a 8,5 millió forintos éves médiaszolgáltatási díjat – érvelt Debrecen polgármestere. Hozzátette: a helyi információkkal kapcsolatos gyártási munkálatokat az itteni szerkesztőség végzi majd és a helyi forrásból vásárolt stúdió berendezést sem használja a Rádió 1.

Az önkormányzat rádiója a Médiacentrum Debrecen Kft.-be tartozik, az pedig a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. alá. Arról, hogy a Rádió 1 a cívisváros felé is terjeszkedne, a múlt év vége óta hallani. – Az első ajánlat két hónappal ezelőtt érkezett, azt a vagyonkezelő visszautasította – reagált Papp László. Az általa „házasságként” aposztrofált együttműködésről a múlt héten döntöttek. – Egy hete mindenki azon kesergett, mekkora veszteséget termel a médiacentrum. Ebben van igazság, de azért objektív okai is vannak a veszteségnek. Meggyőződésem, hogy a rádió most többletbevételre tesz szert, nyereségessé válhat – hangsúlyozta, külön kitérve arra, mennyire fontos, hogy az önkormányzati médiumok megfelelően segítsék az idei nagy debreceni közlekedési átszervezést.

A megrendeléstől függ…

Ha már a számok: a vagyonkezelő 2017-re vonatkozó üzleti terveit böngészve az derül ki, hogy a tavaly 152 millió forint veszteséggel záró Debrecen Médiacentrum idén 80 millióval csökkentené a mínuszt (azaz 70 milliós veszteséget terveznek). A Debrecen Rádió FM 95 2016-os bevételeinél 43,5 millió forint szerepelt, idén ezt közel 56 millióra szeretnék feltornázni. Mennyiben változtat ezen az elképzelésen a Rádió 1 belépése?

– A kapcsolódással a rádió árbevétele jelentősen, várhatóan 6 millió forinttal növekszik, e mellett a műsorszolgáltatási kiadások csökkennek. Ennek eredményeként a 12,2 millió forintos többlet terv tartható, sőt a reggeli műsorok hallgatottságának növekedésével, akár ennél nagyobb bevétel is elérhető – válaszolta a Naplónak Szabó József, a Debrecen Médiacentrum ügyvezető igazgatója. A helyi reklámbevételek teljes egészében hozzájuk fognak befolyni, a helyi reklámok értékesítését a hálózatos együttműködésben kizárólagosan a médiacentrum értékesítői szervezhetik. Azt is megtudhattuk, hogy a fejlemények nem járnak elbocsátásokkal, bár néhány vállalkozói szerződéssel dolgozó munkatárs esetében a megrendelések mennyisége attól is függ, kér-e külön műsorokat a Rádió 1 a debreceniektől…

A hallgatottsággal összefüggő jövőbeli várakozásokat illetően Szabó József derűlátó. A Rádió 1 által a már hálózatba kapcsolódott területeken (Győr, Miskolc, Nyíregyháza stb.) elvégeztetett független felmérés szerint az ilyen formában működő rádiók hallgatottsága jelentősen javult. A reggeli adás az ország leghallgatottabb műsora lesz – vetítette előre.

– Ratalics László –

Debreceni számok

A megyeszékhelyen jelenleg nem fogható országos kereskedelmi rádió. Korábban a Simicska Lajos tulajdonolta Class FM szólt, de miután a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság tavaly nem hosszabbította meg a rádió országos frekvenciaengedélyét, novemberben elnémult. Az Inspira Media Research márciusi felmérése szerint a helyzetnek a helyi adók a haszonélvezői, ami vissza is tükröződik a cívisvárosi számokban.

• egész napos elérés (százalékban): Best FM: 54,4; Debrecen Rádió FM95: 26,9; Petőfi Rádió: 11,8; Kossuth Rádió: 5,9; Dankó Rádió: 1,5; Bartók Rádió: 0,6

• 6 és 10 óra közötti elérés: Best FM: 40,9; Debrecen Rádió FM95: 15,3; Petőfi Rádió: 8,7

• 14 és 18 óra közötti elérés: Best FM: 36,0; Debrecen Rádió FM95: 15,3; Petőfi Rádió: 8,4

• 10 és 14 óra közötti elérés: Best FM: 29,9; Debrecen Rádió FM95: 11,9; Petőfi Rádió: 6,8

„Bestéket” nem keresték

Mivel azt pletykálták, hogy a Vajna-rádiót birtokló Radio Plus Kft. a Debrecenben 15 éve piacvezető Best FM-et kereste meg első körben, megkérdeztük a rádió ügyvezetőjét, Szombati Zsoltot. Ő „élből” cáfolt. – Egyáltalán nem érkezett ilyen ajánlat. De ha lett volna, akkor is elhárítjuk. Mi mindig is a függetlenségre törekedtünk. Azt ugyan nem lehet mondani, hogy üzletileg biztosan nem lenne kedvező egy ilyen együttműködés, ami viszont biztos: egy rádió mindössze 4 órás sugárzással elveszíti a helyi jellegét.

Mint hozzáfűzte, ők korábban próbálkoztak már hálózatosodással, igaz, pont ellenkező időmegosztásban mint amire most az önkormányzati adó készül. – Négy órás műsoridőt vettünk át az akkori Juventus Rádiótól, amikor az úgynevezett sztárok voltak hallhatók, de annyira nem volt sikeres. Így később le is tettünk erről – mondta. A vele való beszélgetésből az is kiviláglott, hogy a rádiók esetében különösen fontosak a reggeli és a délutáni órák a helyi információk eljuttatásában. Ők pont azt tartják a koncepciójuk egyik sarkalatos elemének, hogy a helyi híreket, tartalmakat mielőbb közvetítsék a debreceniek felé.

Szombati Zsolt arra ma még nem tud válaszolni, hogy a Rádió 1 és a Debrecen Rádió FM95 házassága rájuk nézve erősebb konkurenciát eredményez-e. – Nekünk saját stratégiánk van, és bár figyeljük a konkurenciát, igazából nem függünk tőle. A műsoraink alakítását továbbra is elsősorban a hallgatói igényeknek való megfelelés vezérli. A Class FM működése idején is piacvezetők voltunk, akkor 43-44 százalékos hallgatottsággal, míg az országos adó 20 százalék körüli eredményt tudott felmutatni. Az előzmények alapján úgy gondolom, nagy meglepetést nem tartogat egy kvázi országos rádió megjelenése.

A kormány lehetővé teszi, hogy sokkal kevesebb idő, figyelem jusson a debreceniekre.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA