Raceboard Eb – Nem rendeztek újabb futamot pénteken

A hat olimpián indult szörfös 13 helyezési ponttal vezeti a mezőnyt 11 futam után, mögötte Sánta Bence a második 32-vel, a cseh Petr Kucera pedig a harmadik 35-tel. Az első tízben van még egy magyar, Körtvélyesi Miklós (80) nyolcadik a 71 fős mezőnyben.

A nőknél a legjobb hazai versenyző, Cholnoky Sára a harmadik. Vezet a francia Viviane Ventrin 25 helyezési ponttal, tőle eggyel marad el a lett Ilona Grinberga, Cholnoky pedig nyolccal.

A Raceboard olyan versenyszörf, amely sverttel (uszony) is rendelkezik, hossza 3-4 méter, a legnagyobb vitorla a férfiaknál 9,5, a nőknél 8,5 négyzetméteres. A Raceboard osztályba beletartozik a jelenlegi és a korábbi olimpiai osztály is, így RSX olimpiai felszereléssel is lehet indulni.

– MTI –

