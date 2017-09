Raceboard Eb – Gádorfalvi vezet négy futam után

A hat olimpiai részvételével magyar rekorder szörfös az első, a harmadik és a negyedik futamot is megnyerte, így viszonylag nagy fölénnyel, nyolc helyezési ponttal előzi meg a második Patrik Pollakot, aki elsőként ért célba a második futamban, amelyben Gádorfalvi hatodik lett. A harmadik helyen Sánta Bence áll, ő két második, illetve egy-egy ötödik és tizenötödik helyet gyűjtött be.

A nőknél a francia Viviane Ventrin áll az élen kilenc helyezési ponttal, legjobb magyarként Cholnoky Sára ötödik.

Az Eb-n 23 ország 120 szörföse vesz részt.

A Raceboard olyan versenyszörf, amely sverttel (uszony) is rendelkezik, hossza 3-4 méter, a legnagyobb vitorla férfiaknál 9,5 négyzetméteres, a nőknél 8,5. A Raceboard osztályba beletartozik a jelenlegi és a korábbi olimpiai osztály is, így RSX olimpiai felszereléssel is lehet indulni.

– MTI –

