Raceboard Eb – Gádorfalvi Áron továbbra is az élen

A hat olimpiai részvételével magyar rekorder szörfös szerdán háromszor első, majd negyedszerre harmadik lett – az Eb honlapja szerint. Mivel már kieső futamot is számolnak, a keddi három győzelme mellett szerzett hatodik helye nem számít bele az összesítésbe, így kilenc helyezési ponttal áll az élen. Mögötte Sánta Bence a második 21-gyel úgy, hogy szerdán másodikként, harmadikként, megint másodikként, végül ötödikként ért célba. Harmadik a cseh Petr Kucera 25-tel. Az első tízben van még egy magyar, Körtvélyesi Miklós (57), aki a kilencedik a 71 fős mezőnyben.

A jóval kisebb, 12 szörföst felvonultató női mezőnyben a legjobb magyar, Cholnoky Sára ötödik 28 helyezési ponttal, vezet a francia Viviane Ventrin 14-gyel.

A Raceboard olyan versenyszörf, amely sverttel (uszony) is rendelkezik, hossza 3-4 méter, a legnagyobb vitorla a férfiaknál 9,5 négyzetméteres, a nőknél 8,5. A Raceboard osztályba beletartozik a jelenlegi és a korábbi olimpiai osztály is, így RSX olimpiai felszereléssel is lehet indulni.

– MTI –

