Két felnőtt, életerős férfi áll szemben egymással e küzdelemben. Kövér verejtékcseppek gurulnak le egyikük halántékáról, megtorpannak kicsit a ceruzavastagra dülledt nyaki éren, majd nagyobbra duzzadva lehúzza őket súlyuk, lecseppennek, s kifényesítik a 27 éves harcos fegyverét: egy porcelánbögrét. Az ellenfél sem kevésbé hátborzongató: félig felhúzott bocskorban fújtatva feszül neki testvérének, és lesújt egy kínai mesterek keze alól kikerült míves „szablyával”: egy cipőkanállal. A csata tétje szintén súlyos, értelmet ad a sérüléseknek: a becsület. Emberrel nem esett még meg olyan tiszteletlenség, mint a hazaérkező fivérrel. Öccse nem engedte be elég gyorsan a lakásba. Na jó, már tudom: ha ott lennék, fulladozva röhögnék. Mindenesetre a küzdők az én jelenlétemmel, még így is jobban jártak volna, mint a rendőrökével. A szemtelen ifjúnak a cipőkanál nem rendeltetésszerű használata nyomán csak zaklatásért kellene felelnie, de az előállítás során farvízen becsúszott egy „kábítószer birtoklása vétség” is a képbe.

– Horváth Borbála –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA