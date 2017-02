Putyin Budapesten – Szijjártó: Magyarország érdeke a józan észre alapozó kapcsolat Oroszországgal

A külügyminiszter a Liszt Ferenc-repülőtéren, a Vlagyimir Putyin orosz elnök érkezése előtt adott interjújában azt mondta: az elmúlt négy-öt évben most először van olyan helyzet, hogy a nemzetközi politika világa támogató, kedvező a magyar-orosz kapcsolatok szempontjából. Hozzátette: az elmúlt években nagyon komoly nyomás volt Magyarországon amerikai, nyugat-európai oldalról arra vonatkozólag, hogy ne tartson fenn pragmatikus együttműködést Oroszországgal. Szerinte ugyanakkor a világpolitikai változások most azt bizonyítják, hogy helyes volt a kölcsönös tisztelet alapján álló, a józan észre alapozó kapcsolatot fenntartani Oroszországgal, hiszen most már “egyre-másra látszik”, hogy a világ vezető országai, vezető politikusai is keresik a kapcsolatot Oroszországgal.

Megjegyezte: a magyar külpolitikának kényelmesebb lett volna beállni “az Oroszországot folyamatosan bírálók kórusába”, azonban a magyar diplomáciát Budapestről irányítják, és kizárólag a magyar emberek érdekeinek megfelelő döntéseket hajlandók hozni.

Vlagyimir Putyin orosz elnök látogatásáról azt mondta: a legfontosabb téma az energetika lesz, mostantól már 2021 utáni időszakról tudnak tárgyalni a magyar-orosz gázvásárlás tekintetében. Emellett napirenden lesz a paksi atomerőmű kérdése, a magyar-orosz ipari és nehézipari együttműködés, a Dunaferr helyzete, valamint kulturális témák és űrtechnológiai kérdések – tette hozzá.

Az Oroszországgal szembeni szankciókról szólva Szijjártó Péter hangsúlyozta: 2013 és 2016 között a magyar vállalatokat 6,7 milliárd dollár veszteség érte az elveszett exportlehetőségek miatt, ez a pénz magyar cégek bevételéből hiányzik, magyar munkahelyeket sodort veszélybe, ezért a magyar cégeknek, a magyar gazdaságnak az az érdeke, hogy újra megnyíljanak az exportlehetőségek Oroszországba. “Nekünk az az érdekünk, hogy Oroszországnak jól menjen, és ehhez arra van szükség, hogy a politikai és gazdasági szempontból is kudarcnak bizonyuló szankciókat minél előbb megszüntessük” – mondta.

