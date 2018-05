Hortobágy esszenciáját kapták a vendégek

A pusztai emberek mutatták be szakmájukat és keltek versenyre egymással a XXII. Országos Gulyásversenyen és Pásztortalálkozón a Pusztai Állatparkban szombaton. Az egész napos látványos program a pásztortáncversennyel egészült ki, amelyet a találkozó gazdája, a Hortobágy Nonprofit Kft. a debreceni Hajdú Néptáncegyesülettel közösen rendezett.

Az eseményre az ország minden tájáról érkeztek versenyzők. A bojtárok és a gulyások 22 csapatot alkottak. Medgyesi Gergelytől a Hortobágy kft. ügyvezetőjétől megtudtuk azt is, hogy ezúttal Szlovákiából is érkezett magyar szürke szarvasmarha tenyésztő, aki ígérte, jövőre ő is indítja a gulyásait. Ezzel 2019-ben már kárpát-medenceivé szélesedik a hazai gulyás- és pásztortársadalom legnagyobb összejövetele.

A gulyások a munkájuk részét jelentő, számukra mindennapi, a szép számú vendégnek azonban érdekességnek, kuriózumnak számító tevékenységekből keltek versenyre. Ilyen volt például a vízhúzás, marhabefogás, nyúlütés és pányvavetés. Medgyesi Gergely hangsúlyozta, hogy a nemes vetélkedés baleset nélkül zajlott le, jelezve ezzel, hogy a vetélkedőre a szakmai legjobbjai komoly felkészültséggel érkeztek.



Fotók: Kovács Péter

– Jó egy ilyen alkalom, mert az ország távoli részeiről is érkeztek gulyások, versenyzők évente egyszer találkozhatnak egymással és kicserélhetik az állattartással kapcsolatos tapasztalataikat, továbbá új ismeretségeket kötnek. Ez egy bensőséges rendezvény, nem a legnagyobb létszámú vendéget vártunk ide, viszont aki itt volt, az megkaphatta Hortobágy eszenciáját – fogalmazott Medgyesi Gergely.

KZS

A versenyszámok első három helyezettje

Gulyások

Tetoválás

1. helyezett: Bartha Tamás

2. helyezett: Bartók István

3. helyezett: Nyerges László

Gulyástotó legjobb kitöltője

Sándor Dezső, Ádám Imre

Gulyásbot használat

1. helyezett: Juhász Péter

2. helyezett: Máté Csaba

3. helyezett: Imre Norbert

Karikás ostor használat

1. helyezett: Sándor Dezső

2. helyezett: Kovács Sándor

3. helyezett: Dobi József, Kovács Attila

Pányvavetés

1. helyezett: Bartha Tamás

2. helyezett: Purgel Szilveszter

3. helyezett: Bartók István

Vízhúzás

1. helyezett: Sándor Dezső

2. helyezett: Máté Csaba

3. helyezett: Bartha Tamás

Gulyásmesterség

1. helyezett: Győrffy Benjámin, Tokaji László

2. helyezett: Dobi József, Máté Csaba

3. helyezett: Ferencz Attila, Nagy László

Legidősebb versenyző

Koncz István

Összetett páros

1. helyezett: Győrffy Benjámin, Tokaji László

2. helyezett: Dobi József, Máté Csaba

3. helyezett: Bartha Tamás, Imre Norbert

Abszolút győztes gulyás

1. helyezett: Tokaji László

2. helyezett: Bartha Tamás

3. helyezett: Máté Csaba

MSZTE Vándordíj

Győrffy Benjámin, Tokaji László

Bojtárok

Tetoválás

1. helyezett: Pintye András

2. helyezett: Czine Szilárd

3. helyezett: Lukács Máté

Gulyástotó

Ádám Dávid, Kiss Máté Csaba

Gulyásbot használat

1. helyezett: Jaczina Zsolt

2. helyezett: Lukács Máté

3. helyezett: Pintye András

Karikás ostor használat

1. helyezett: Kiss Máté Csaba

2. helyezett: Győrfi László

3. helyezett: Ádám Dávid

Pányvavetés

1. helyezett: Balla Sándor

2. helyezett: Ádám Dávid

3. helyezett: Lajter József

Vízhúzás

1. helyezett: Czine Szilárd

2. helyezett: Vadász Miklós Ákos

3. helyezett: Lukács Máté

Bojtárfeladat

1. helyezett: Lukács Máté, Pintye András

2. helyezett: Ádám Dávid, Kiss Máté Csaba

3. helyezett: Balla Sándor, Lajter József

Legfiatalabb versenyző

Nagy Sándor

Összetett páros

1. helyezett: Lukács Máté, Pintye András

2. helyezett: Ádám Dávid, Kiss Máté Csaba

3. helyezett: Balla Sándor, Lajter József

Abszolút győztes bojtár

1. helyezett: Ádám Dávid

2. helyezett: Lajter József

3. helyezett: Pintye András

