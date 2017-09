Püspöki áldással kezdődött a tanév Nyíracsádon

Szeptember elsején immár a hetedik éves hagyománynak megfelelően a görögkatolikus templomban szent liturgiával vette kezdetét a tanév a nyírségi település egyházi fenntartás alatt működő oktatási intézményében, a Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskolában. Az evangéliumi szakasz felolvasása után Kocsis Fülöp érsek, metropolita szentbeszédében lelki útravalót adott a diákoknak.

A tanév során növekedjetek ne csak centiméterekben, ne csak tudásban, de egymás és a Jóisten szeretetében is.” Kocsis Fülöp

Fotó: Kedves Zilahi Enikő © Fotó: Kedves Zilahi Enikő

Ezt követően Garda László, az iskola igazgatója köszöntötte a diákokat, pedagógusokat, majd hivatalosan is megnyitotta az új tanévet. Külön szólt az első osztályos tanulókhoz, akik a liturgia végén szüleik kíséretében kezet foghattak Tóth Elek parókussal, Garda László igazgatóval és Kocsis Fülöp érsek atyával is. Ezzel a gesztussal váltak az első osztályosok lelki értelemben is az iskola teljes jogú tagjaivá.

HBN–KZE

