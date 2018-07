Programkavalkád az Egyetem Téren

A Debreceni Egyetem „okos” programjaira minden évben több ezren kíváncsiak. Így volt ez idén is: az Egyetem Tér a 11. Campus Fesztiválon is a legnépszerűbb nappali rendezvényhelyszín volt. Az egyetemi események ezúttal a főbejárat közelében, árnyas fák alatt, az UniFit szomszédságában kaptak helyet.

– Az új helyszín beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A fesztiválozók megszerették a korábbiaknál sokkal barátságosabb környezetet, nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk – mondta a hirek.unideb.hu-nak Rőfi Mónika, a Rendezvénykoordinációs és Alumni Központ vezetője.

A látogatók a délutántól estig tartó játékos, szórakoztató és interaktív programokon keresztül megismerhették az egyetem lazább, „bulisabb” oldalát és több tudományterületbe is betekintést nyerhettek. Sokan voltak kíváncsiak a látványos kémiai kísérletekre, a VR szemüveg nyújtotta virtuális kalandozásra és instaversek, kreatív fotók, hennatetoválások, testfestések százai születtek.

Népszerű volt a mikroszkópos Cell-fie készítése egy csepp vérből és a korszerű diagnosztikus ultrahangkészülékek bemutatója, ahol volt, aki életre szóló élménnyel gazdagodott: néhány „elsőfesztiválozó” baba ugyanis megmutatta magát édesanyja pocakjában.

Az egyetemi könyvtár a népszerű könyv-szelfi és doboz puzzle mellett egy hatalmas, csaknem egy méter magas emlékkönyvvel készült, a fesztiválozók ebbe írhatták üzeneteiket. Közkedvelt volt az egyedi fotófal előtt felállított fotóautomata. Az itt készült képek mellett emlékként vihették haza a látogatók az intézmény új, címeres logójával díszített szuveníreket is, amelyeket a Campusra most először „kitelepült” egyetemi ajándékboltból lehetett beszerezni. A látogatók sorban álltak, hogy kipróbálhassák a különböző orvosi eszközöket, felpróbálják a műtősruhát, mikroszkóp alatt megvizsgálhassák a hajszálukat, de sokan készítettek saját ékszert 3D nyomtatóval.

Az Egyetem Térre először települtek ki önálló standdal a jogászok, a gyógyszerészek és az egyetemi kórház.

– Minden eddiginél színesebb és gazdagabb volt a programkínálat és nagyszerűen sikerült az „elsőfesztiválozók” bemutatkozása. Elképesztően sokan vettek részt a PatiKalandban, a jogászok pedig üde színfoltjai voltak az idei egyetemi programoknak, minden helyzetben tudtak jó hangulatot teremteni – összegezte Mándy Zsuzsa programfelelős.

Az érdeklődő fiatalok az Öltözz be bírónak! és Hozz ítéletet! című játékokon keresztül kalandos módon kerülhettek közelebb a jogtudományhoz, a Gyógyszerésztudományi Kar standjánál pedig egyebek mellett saját kenőcsöket lehetett készíteni és a különböző gyógynövényeket is megismertették a látogatókkal. A Campuson szintén újoncnak számító Kenézy Gyula Egyetemi Kórház szűrő- és oltópontot üzemeltetett, ahol infektológus és hepatológus szakorvosok részvételével anonim HIV, HBC és HCV szűrést végeztek, valamint szükség esetén oltásokat is beadtak.

A fesztivál négy napja alatt 16 standon 30 egyetemi egység mutatkozott be, 200 közreműködő – egyetemi oktatók, hallgatók és önkéntesek – részvételével az ezerkétszáz négyzetméteres területen, az egyetemi színpadon pedig összesen 35 produkció volt látható.

Többek közt felléptek az intézmény fiatal tehetségei, zenészei: a Kossuth Gyakorló tanulóiból álló zenekar, a Funbasstix és a Zeneművészet Kar LDB ütős duója. Érdekes beszélgetések voltak Csernus Imrével, Zaher Gáborral és Csató Gáborral, a nevetésről pedig a Dumaszínház humoristái gondoskodtak. Szombat este hatalmas sikert aratott az Android zenekar, valamint a rektor, rektorhelyettes, dékán és nagykövet alkotta Impact formáció. A fesztiválozók olyan együttesek zenéjére bulizhattak, mint a PG csoport, a Parno Graszt, a Vis Maior, a Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar, valamint a Debrecen Dixieland Band.

Az idei 11. Campus látogatócsúcsot hozott, 108 ezren fesztiváloztak Debrecenben, ami a szervezők várakozásait is felülmúlta.

– Debreceni Egyetem –

Fesztiválköntösben, amit az egyetem tud Debrecen - Tizenhat faházban harminc egyetemi egység: kísérletek, játékok, koncertek, diskurzusok. Ahogyan a fesztivál történelmének eddigi 10 évében minden alkalommal, úgy idén is részt vesz saját helyszínnel és színpaddal a Debreceni Egyetem a Campuson. A szerdai nulladik napon megnyílt az Egye... Tovább a cikkhez

Campus Fesztivál: 108 ezren buliztak Debrecenben Debrecen - Akon, Republic, Pixa, Zagar és még jó pár zenés program zárta a Campus Fesztivál idei kínálatát. Vasárnap reggel véget ért az egyik legnagyobb hazai könnyűzenei esemény Debrecenben. Ami a látogatói számot illeti, várakozáson felül, az egy évvel ezelőtti Campus-jubileumot is meghaladva, id... Tovább a cikkhez

Campus Fesztivál 2018: a lényeg egy helyen! Debrecen - Ahogy már megszokhatták, idén is rengeteg fotóval, videóval, élő hangulatjelentéssel, interjúval és beszámolóval jelentkeztünk a debreceni Campus Fesztiválról. A buli négy napon keresztül tartott a Nagyerdőn. [liveticker name="campus-fesztival-2018"] Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA