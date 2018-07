Programcsemegékkel készül a Campusra az egyetem

Idén 11. alkalommal vesz részt saját helyszínnel és színpaddal a Debreceni Egyetem a Campuson. Az Egyetem Tér minden évben a leglátogatottabb nappali rendezvényhelyszín a Campus Fesztiválon. Tavaly mintegy tízezren keresték fel az egyetemi standokat és programokat. Idén 16 faházban 30 egyetemi egység mutatkozik be. A szervezők 40 jelentkező közül választották ki a legígéretesebb egyetemi bemutatkozókat. A hazai fesztiválkínálatban a Campus Fesztivál a családias jelleg mellett a Debreceni Egyetem jelenléte miatt is egyedi. Az intézmény számára a tudomány népszerűsítése mellett a leendő egyetemisták elérése, a kapcsolatépítés miatt is fontos a rendezvény.

Az Egyetem Tér azon túl, hogy a fesztiválozókat elmejátékra hívja, igazi interdiszciplináris tér, mivel több tudományterületbe is betekintést nyerhetnek az érdeklődők. A műszaki terület mellett az agrártól az orvosláson át a természet- és társadalomtudományokig minden tudományterület bemutatkozik. A kínálat bőséges, hiszen idén először települ ki az Állam- és Jogtudományi Kar, a Gyógyszerésztudományi Kar és a Kenézy Gyula Egyetemi Kórház.

A jogászok és a Praetor Szakkollégium jogi kvízekkel készülnek, játékaikat Öltözz be bírónak! és Hozz ítéletet! címmel hirdetik és óriás társasjátékkal is várják a vállalkozókedvű fesztiválozókat.

A Gyógyszerésztudományi Kar szintén most mutatkozik be első alkalommal, stílusosan PatikaLand a standjuk neve, ahol kapszulákat, kúpokat, saját kenőcsöket lehet majd készíteni és a különböző gyógynövényeket is megismertetik a látogatókkal. Gondolnak a megfáradt fesztiválozókra is, akik a regenerálódáshoz C-vitaminos kapszulát készíthetnek saját maguk, amit a gyógynövényekből készített teával el is fogyaszthatnak.

A másfél éve az egyetemhez tartozó Kenézy Gyula Egyetemi Kórház is “kitelepül”, a fesztivál 4 napján szűrő- és oltópontot üzemeltetnek infektológus és hepatológus szakorvosokkal (lesz pld. anonim HIV, HCV, HBV-szűrés, gyorsteszteket végeznek és szükség esetén oltásokat is beadnak). Aki pedig elfárad a sok tudománytól, az a relax-sarokban regenerálódhat. Az intézmény új címeres arculatát/logóját sokszor láthatják majd a fesztiválozók, mivel kiköltözik az egyetemi ajándékbolt is.

A standok mellett minden délutántól hajnalig kínál programokat az egyetemi színpad: a Tálentum sávban fiatal zenekarok, művészek mutatkoznak be, az Aud Max sávban Zacher Gáborral, Csernus Imrével és a Mi kis falunk színészeivel lehet találkozni. Lesz Dumaszínház, esténként pedig igazi zenei sokszínűség lesz a színpadon: a jazz-től a retrón át a rockig bőséges lesz a kínálat. Érdekesség, hogy a szombati napon az egyetem könnyűzenei kurzusának hallgatói, az Android zenekar, valamint a rektor, rektorhelyettes, dékán és nagykövet alkotta Impact formáció lép fel. Ezek mellett az egyetemi színpadon találkozhatnak a fesztiválozók más kedvenceikkel is: a Parno Graszttal, a Vis Maiorral, Dánielfy Gergő és az utazókkal, Marót Viki és a Nova Kultúrzenekarral, a Debrecen Dixieland Band tagjaival. A koncertek után pedig DJ és Karaoke party lesz.

A programok előkészítése már hónapokkal ezelőtt megkezdődött egy 8 fős stábbal, a hajrában és a helyszínen pedig mintegy 200-250 fő – köztük oktatók, hallgatók – dolgoznak a lebonyolításon. Az Egyetem Tér elnevezésű okos fesztiválhelyszín a főbejárat közelében, az Unifittel szemben a ligetes területen, több mint ezer négyzetméteren várja a fesztiválozókat – már a nulladik naptól.

– Debreceni Egyetem –

A nyugalom tengerében is elmerülhetünk a Campuson Debrecen - Tavalyi koncertjük és nemzetközi turnéjuk után ismét fellép Debrecenben a Belau. A zenekarral a Campus Fesztivál szerdai napján találkozhattok, ahol friss dalaik mellett a Fonogram-díjat nyert lemezükről is játszanak. A Belau által megzenésített világában az elvágyódás és a reményteli ... Tovább a cikkhez

Magyar zenekarával érkezik a Campusra az Ignite frontembere Debrecen - Veresegyházon rögzítette legújabb lemezét a kaliforniai Ignite zenekar frontembere. Téglás Zoltán viszont most nem az amerikai együttesével, hanem a magyar zenészekből álló Zoli Band-del készül kiadni egy albumot, amellyel július 20-án a Campus Fesztiválon is fellépnek. Téglás Zoltán c... Tovább a cikkhez

Ismét tépik a húrt az egyetemi oktatók a Campuson Debrecen - Különleges zenei közreműködőket is felvonultat a Debreceni Egyetem a Campuson: rektor, rektorhelyettes, dékán és nagykövet csap a húrok közé a fesztivál szombati napján. A fesztiválszereplésre összeállt Impact nevű formáció az Android koncertje után tolja majd a rockot. Az Impact nevű ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA