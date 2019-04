Próbára tették a jövő évi Eb helyszínét

Ahogy arról már beszámoltunk, a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség (ISU) döntése értelmében újabb világversenynek adhat otthont a Főnix Csarnok: a magyar pályázat győzött, így 2020. január 24. és 26. között Debrecenben rendezik meg a rövidpályás gyorskorcsolyázók Európa-bajnokságát.

A jövő évi eseménnyel összefüggésben kedden nyílt edzést tartottak a Főnixben: a jeges majális remek hangulatban telt, délelőtt a szinkronkorcsolyázók, majd a magyar short track klasszisai is kipróbálták a jeget. Többek között az olimpiai bajnok Liu Shaolin Sándor és testvére, Liu Shaoang is tesztelte az Eb-helyszínét. Előbbi örömét fejezte ki, hogy egy ilyen fontos összejövetellel indulhat az idényük. Természetesen a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ) elnöke, Kósa Lajos sem hagyta ki az eseményt.

Fotó: Matey István

A gyorskorisok előbb kicsit bemelegítettek, majd mentek is a jégre, mely kiállta a próbát. Nagyon fontos a jég minősége, a short trackhez ugyanis kemény, jobban lehűtött pálya szükségeltetik. Ezt nagyon komolyan is veszik a szervezők, éppen ezért tartották ezt a tesztet is.

Jó eredményben bíznak

Kiderült, a phjongcshangi olimpián még versenyzőként szerepelő, ám azóta a korcsolyát szögre akasztó Knoch Viktor, Heidum Bernadett és Keszler Andrea lesznek a cívisvárosi kontinensviadal nagykövetei. A nemzetközi szövetség (ISU) részéről Hugo Herrnhof sportigazgató szemrevételezte a helyszínt, az olasz szakember elégedett volt a látottakkal.

A rendezvény mindenki számára nyilvános volt, többen éltek is a lehetőséggel. Az egyik érdeklődő elmondta, kíváncsiság hajtotta a Főnixbe, és mivel tetszett neki, amit látott, januárban, az Eb-re is biztosan ellátogat.

Hat évvel ezelőtt, 2013-ban a Főnix már bizonyított, remek világbajnokságot hoztak tető alá a cívisvárosban, a magyar versenyzők remélik, jó eredményekkel örvendeztethetik majd meg a közönséget 2020-ban is. Összesen egyébként 423 millióba kerül a rendezés, a város pedig a jég előállításával mintegy 40 millió értékben járul hozzá a versenyhez.

Fotó: Matey István

A válogatott egy hete kezdte meg a felkészülést a következő szezonra, az Eb szervezőbizottsága pedig azon munkálkodik, hogy olyan versenyt hozzanak tető alá, melyet sokáig emlegetnek majd. Az Eb-re mintegy 150 versenyzőt várnak, a viadalig a Főnixben műszaki felújításokat is végeznek majd.

HBN

