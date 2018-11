Prisztás-gyilkosság – Perújítást rendelt el Portik Tamás egyik büntetőperében a Fővárosi Ítélőtábla

A Fővárosi Ítélőtábla hétfői közleménye tartalmazza, hogy november 12-ei döntésük szerint védői indítványra rendelték el a perújítást, melyet a Fővárási Törvényszék folytat majd le.

Az 1996-ban történt gyilkosság ügyében a Fővárosi Ítélőtábla 2016. május 26-án kihirdetett másodfokú, jogerős ítéletével 15-15 év fegyházra ítélte a két férfit.

A tényállás lényege szerint Prisztás József és Portik Tamás elszámolási vitába keveredett.

A tábla közleménye szerint “a sértett hozzáállásán feldühödött P. T. I. r. terhelt kijelentette H. I. II. r. terheltnek, hogy P. J-t ki kell nyírni, a sértettnek meg kell halnia. P. T. I. r. terhelt annak kapcsán keletkezett indulatában, hogy a sértett nem hajlandó átengedni neki az ingatlanokat, illetve azért, mert féltékeny volt a sértett budapesti éjszakai életben betöltött meghatározó szerepére, elhatározta, hogy megöleti őt.”

A gyilkosságra a jogerős ítélet szerint 1996. november 1-jén került sor, Portik Tamás utasítására Hatvani István hajtotta végre pisztollyal.

A tábla hétfői közleménye szerint a jogerős ítélettel szemben H. I. II. r. terhelt védője 2017. december 18. napján perújítási indítványt terjesztett elő. Az ügyvéd új bizonyítékként jelölte meg a Hír TV Riasztás című műsorában 2017. november 21-én elhangzott telefonbeszélgetést, melynek során – a más ügyben jogerős szabadságvesztését töltő – J. R. kijelentette, hogy az ügyben ártatlan emberek vannak elítélve és bizonyítékokkal alátámasztva meg akarja nevezni az elkövetőt. (J. R. a más eljárásban az Aranykéz utcai négy halálos áldozatot követelő robbantás és Fenyő János médiavállalkozó meggyilkolása miatt jogerősen életfogytiglanra ítélt szlovák Jozef Rohác.)

A Fővárosi Ítélőtábla január 11-án a védő perújítási indítványát elutasította. A fellebbezések folytán eljáró Kúria azonban – a perújítás megengedhetősége körében – új eljárás lefolytatására utasította az ítélőtáblát, rámutatva arra, hogy J. R-t az alapügyben nem hallgatták meg, ezért a megalapozott döntéshez feltétlenül szükséges a perújítási nyomozás keretében történő kihallgatása. A Fővárosi Ítélőtábla július 16-ai perújítási nyomozást elrendelő végzésének megfelelően J. R-t a nyomozóhatóság 2018. augusztus 14. napján tanúként kihallgatta. Ennek során J. R. elmondta, hogy ő ölte meg P. J-t egy dunaszerdahelyi bűnözői csoport megrendelésére, a megbízást H. J. közvetítette részére – közölte a tábla.

Portik Tamás védője október 8-án szintén perújítási indítványt terjesztett elő, melyben arra hivatkozott, hogy amennyiben J. R. perújítási nyomozás során tett vallomása igaznak bizonyul, úgy nem tarthatók a jogerős ítélet felbujtó személyére, cselekvőségére tett megállapításai.

Az ítélőtábla a védői indítványokat alaposnak találta és J. R-nek a Hír TV műsorában elhangzott nyilatkozatát, valamint a perújítási nyomozáson tett tanúvallomását új bizonyítéknak tekintette. Rámutatott arra, hogy J. R.-t az alapügyben valóban nem hallgatták ki sem terheltként, sem tanúként. Tanúvallomása minőségileg új és egyúttal perdöntő bizonyítékot jelenthet, hiszen önmagát terheli a sértett megölésével, és olyan elemeket tartalmaz mind a felbujtó, mind az elkövető személyére nézve, amelyek az alapügyben nem merültek fel, és ezáltal a bíróság sem értékelhette azokat.

Az ítélőtábla többek között kiemelte, hogy az alapeljárásban felmerültek olyan bizonyítékok is, amelyek P. T. elsőrendű terhelt felbujtói magatartása helyett más érdekeltségű, pontosan meg nem nevezett külföldi személy, vagy személyek magatartását is összefüggésbe hozhatónak tekintették a sértett megölésével, továbbá az elsőrendű terhelten kívül több más személynek is az érdekében állt a sértett halála.

Az ítélőtábla ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy csupán a perújítás megengedhetőségéről döntött. J. R. új tanúvallomásának érdemi ellenőrzése, egyéb bizonyítékokkal való összevetése és értékelése a megismételt eljárást lefolytató törvényszék feladata lesz. A perújítás elrendelése nem jelenti annak a prognosztizálását, hogy a perújítási eljárás a védői indítványokban írt eredménnyel végződik.

(A négy halálos áldozatot követelő Aranykéz utcai robbantás és a Fenyő János médiavállalkozó sérelmére elkövetett gyilkosság ügyében Jozef Rohácot tettesként életfogytiglanra ítélték azzal, hogy leghamarabb 30 év múlva vizsgálható a 62 éves férfi feltételes szabadlábra bocsátásának lehetősége. Az Aranykéz utcai robbantás és a Prisztás-gyilkosság ügyében felbujtóként súlyos büntetést kapott Portik Tamás, az 51 éves férfinek még legalább 10 év van hátra jogerős szabadságvesztéséből. A Fenyő-gyilkosság ügyében idén áprilisban felbujtóként meggyanúsították Gyárfás Tamás sportvezetőt is, aki azonban tagadta bűnösségét.

Augusztus 14-én Fülöp Tamás ügyvéd, a szlovák férfi védője arról beszélt, ügyfele többórás

vallomást tett a rendőrségen. Többek között beismerte, hogy megölte Prisztás Józsefet, egy közvetítőtől úgy tudja, hogy a gyilkosságra az orosz-ukrán maffiától jött a megbízás, a hatóságoknak sem a Prisztás-gyilkosság ügyében, sem a két évvel későbbi Aranykéz utcai robbantás, illetve Fenyő-gyilkosság ügyében nem sikerült kideríteniük az igazságot.)

– MTI –

