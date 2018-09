Pribojszki Mátyás új előadói néven készített lemezt

Budapest – Idén nevet változtatott csapatával készített új lemezt Pribojszki Mátyás. A külföldön is elismert blues szájharmonikás Jumping Matt and His Combo elnevezésű formációja Dressed Up című anyagát szeptember 20-án a MOMKultban mutatja be.

“A névváltoztatás elég régóta foglalkoztatott. A Pribojszki Mátyás Band az elmúlt tizenöt évben kialakított egy brandet, tehát volt némi kockázat egy másik névre áttérésben, de a külföldi tapasztalatok változtatásra ösztönöztek. Februárban Belgiumban turnéztunk, és néhány helyi újságíró a backstage-ben azt javasolta, használjak én is angol nyelvű, jól megjegyezhető becenevet, akárcsak számos blues formáció” – mondta a zenész az MTI-nek. A bluest bugi-vugis, rock and rollos elemekkel vegyítő Pribojszki Mátyás több mint harminc országban koncertezett és számos lemezt készített. Kifejtette: az idén felvett becenév, a Jumping Matt (Ugró Matyi) onnan ered, hogy úszóként több korosztályos magyar bajnoki címet szerzett és koncertjein hosszú ideje egy bizonyos számnál színpadi ugrást rendez, mint amikor az úszó beugrik a vízbe. “Ezeket a pillanatokat fotósunk, Nagy János rendszeresen megörökíti és már van vagy száz ilyen ugrós fénykép”. A 44 éves Pribojszki Mátyás kitért arra, hogy az általa játszott blues zene a kilencvenes években Kaliforniából indult vidám zenei stílushoz, a West Coast jump blueshoz áll a legközelebb. A 2004-től 2018-ig működött Pribojszki Mátyás Band hat lemezt készített, az utolsó, a My Stories 2016-ban jelent meg. A zenekar összetétele a névváltoztatás után sem változott, azaz az énekes-szájharmonikás frontember mellett Szász Ferenc gitározik, Csizmadia László basszusgitározik, Molnár Dániel pedig dobol. A friss anyagon, a Dressed Upon rajtuk kívül a Pénzügyőr Zenekar (Custom Big Band) tizenegy tagú fúvós kara működött közre. “Nem akartam ismét sztárparádét, ami a My Storiesra összejött, bár hatalmas öröm volt együtt játszani Andy J. Foresttel, Raphael Wressniggel, Charlie Musselwhite-tal, Bill Barrettel, Bob Margolinnal, Kid Andersennel, Ryan Donohue-val, Ripoff Raskolnikovval és Little G. Weevillel. A Pénzügyőr Zenekar fúvósaival évek óta együtt játszunk koncerteken, szinte magától értetődő volt, hogy a következő lemezen velük zenélünk együtt” – fűzte hozzá a herflis. Az album címe, a Dressed Up arra utal, hogy nagyzenekari köntöst, hangszerelést kaptak Pribojszki jól ismert dalai. “Az elmúlt húsz évben játszott kedvenc dalaimat válogattam ki. Többségük saját szerzemény, néhány még az 1994 és 2003 közötti Blues Fools időszakából. Van rajta két nóta, amelyet Ripoff Raskolnikov barátom írt rólam (Real Good Man, Hard Working Man), illetve a Swithin’ in the Kitchen egy hatvanas évek elejéről származó Big Joe Turner-szám feldolgozása. Legalább tíz éve mindig ezzel a számmal fejezzük be nagyobb koncertjeinket” – mesélte Pribojszki Mátyás. A lemezbemutató szeptember 20-án lesz a MOM Kulturális Központban. “Csak mi leszünk színpadon a combóval meg a big band a karmesterrel. A két óra alatt eljátsszuk a lemez valamennyi számát, meg legalább még egyszer ennyit. Lesznek kvartettes, duós és szólós részek is”. A Jumping Matt and His Combo szeptember 26-tól Hollandiában turnézik. “Huszonöt éve hívnak oda koncertezni különböző klubokba, az ottani közönség nagyon fogékony a blues zenére”. Pribojszki Mátyás Szász Ferenc gitárossal duóban Grunting Pigs néven is aktív és készül új lemezük. – MTI – VISSZA A KEZDŐOLDALRA