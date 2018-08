Presztízskérdés a karneváli nagydíjon

A hagyományoknak megfelelően idén is felbőgnek a motorok augusztus 20-án a cívisvárosban: a hétfőn 16 órakor kezdődő Debrecen Nagydíj immár a 43. lesz a sorban. Hazánk legnagyobb presztízsével bíró salakos megmérettetésén hat ország – Ukrajna, Csehország, Szlovákia, Oroszország, Lengyelország és Magyarország – 16 vaspapucsosa küzd a végső győzelemért. A salakszórók a hagyományos, 20 futamos lebonyolítási szisztéma alapján mérik össze tudásukat.

Újra lengyel diadal?

Négy magyar vaspapucsosért szurkolhatnak a hazai drukkerek a Gázvezeték utcai salakstadionban, starthoz áll a háromszoros Debrecen Nagydíj-győztes és címvédő Magosi Norbert, Benkő Roland, Kovács Roland és Bárány Márk. A mieinknek minden tudásukra szükségük lesz, ha az élmezőnyben akarnak végezni, ugyanis erős riválisok érkeznek a határainkon túlról. Dobogós reménnyel ül motorra a cseh Eduard Krcmár, aki 2016-ban megnyerte az egyéni Európa-bajnoki elődöntőt a cívisvárosban. A lengyel Jakub Jamrógnak is fekszik a hajdúsági ovál, erre a legjobb példa, hogy tavaly veretlenül abszolválta csapatbajnoki fordulót Debrecenben. Jamróg a lengyel Ekstraligában szerepló Unia Tarnów versenyzője, így csapattársa annak a Viktor Kulakovnak, akit az egyik legnagyobb orosz tehetségnek tartanak a szakemberek. Lengyelországból még két pilóta érkezik, egyikőjük személye még kérdéses, a másikat nagyon jól ismeri a magyar közönség, hiszen korábban megnyerte a nagydíjat; Pawel Miesiac most is esélyesként állhat a startszalag mögé.

Bár nem kifejezetten esélyesek, de megnehezíthetik a favoritok dolgát az ukránok, Sztaniszlav Melnicsuk és Andrij Kobrin, a cseh Ondrej Smetana, illetve a szlovák reménység, David Pacalaj.

Gyerekeknek ingyen!

Kiegészítő programként négykerekűek bemutatóját is láthatja a publikum, Kunkli Tivadar quaddal, míg Taskó Rodrigó egy BMW-vel köröz majd a salakon. A 43. Debrecen Nagydíjra a 14 éven aluli gyermekek ingyen mehetnek be, számukra ugrálóvár és trambulin lesz felállítva a stadion területén.

Szombaton is verseny

A debreceni meghívásos viadal előtt két nappal, szombaton 16 órától a Barátság Kupa első fordulóját rendezik Nagyhalászban. A nemzetközi csapatversenyben a Kovács Roland, Fazekas Denisz, Bárány Márk, Andrij Kobrin összetételű hazai alakulatnak a szlovák Zsarnovica, a cseh Prága és az ukrán Rovno ellen kell felvennie a harcot.

HBN

A mezőny

Sztaniszlav Melnicsuk (ukrán), Marko Levisin (ukrán), Andrij Kobrin (ukrán), Vitalij Liszak (ukrán), Eduard Krcmár (cseh), Ondrej Smetana (cseh), Petr Chlupac (cseh), David Pacalaj (szlovák), Viktor Kulakov (orosz), Jakub Jamróg (lengyel), Pawel Miesiac (lengyel), Magosi Norbert (magyar), Kovács Roland (magyar), Benkő Roland (magyar), Bárány Márk (magyar), … (lengyel)

Magosi a startlistán! Debrecen - Jó hír a szurkolók számára: Magosi Norbert felkerült az augusztus 20-án, hétfőn 16 órától kezdődő salakmotoros Debrecen Nagydíj startlistájára – tudta meg a Napló a Debrecen Speedway SE elnökétől, Tabaka Józseftől. Amint arról korábban beszámoltunk, a szervezők és Magosi előzetesen nem tu... Tovább a cikkhez

Majdnem teljes a Debrecen Nagydíj mezőnye Debrecen - Nehéz dolguk lesz a magyaroknak, Jamróg, Krcmár, Miesiac és Kulakov nagyon komoly ellenfélnek ígérkezik. A sorozat nem szakad meg, idén is megrendezik a világ második legnagyobb hagyományával rendelkező meghívásos salakmotoros viadalát, a Debrecen Nagydíjat. Az augusztus 20-án, hétfőn ... Tovább a cikkhez

Nem búcsúzik, mégsem láthatjuk versenyezni Debrecen - Tabaka József továbbra sem ül motorra, de nem akar búcsúversenyt, mert bízik a változásban. Véglegessé vált, hogy augusztus 20-án megrendezik a salakmotoros Debrecen Nagydíjat, ami immár a 43. lesz a sorban. Az elmúlt héten pénteken meghozott döntés után kiderült, valamennyi magyar élv... Tovább a cikkhez

Eldőlt a salakmotoros Debrecen Nagydíj sorsa! Debrecen - Nem szakad meg a hagyomány, idén is megrendezzük az augusztus 20-ai nemzetközi salakmotorversenyt! – nyilatkozta a Naplónak idősebb Tabaka József, a Debrecen Speedway SE elnöke. – Bár szűkös a határidő, gőzerővel dolgozunk a mezőny összeállításán, az a célunk, hogy olyan motorosok érke... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA