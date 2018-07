Praxisközösség alakul Berettyóújfaluban

Közel 150 millió forintból fejlődik Berettyóújfaluban az alapellátás és a népegészségügyi rendszer. Ennek keretén belül kialakítanak egy praxisközösséget, amelyben egy gyermek háziorvos és hat felnőtt, illetve vegyes praxis vesz részt.

Az együttműködés által bővül a preventív és személyre szabott szolgáltatások köre, ezzel pedig elősegítik a lakosok egészségének megőrzését.

Berettyóújfalu. Egy pályázat segítségével fejlődik tovább az orvosi ellátás Berettyóújfaluban, amelynek előnyeit Komádi, Magyarhomorog és Mezőpeterd lakossága is élvezheti majd. A részletekről dr. Vitányi István országgyűlési képviselő, Muraközi István polgármester és dr. Végvári Tamás, az Országos Közegészségügyi Hivatal alapellátásért felelős szakmai vezetője beszélt a szerdai, berettyóújfalui sajtótájékoztató keretén belül.

A megalakuló praxisközösséget összekapcsolják a védőnői hálózattal, így csökkenhet a betegbeáramlás a rendszerbe, valamint növekedhet a terápiás együttműködés szintje. Ahhoz, hogy a projekt sikeres legyen, nem csak az orvosokat, hanem az ápolókat, a népegészségügyi koordinátorokat, a dietetikusokat, a gyógytornászokat, a védőnőket, az egészségfelelős és egészségpszichológusokat is bevonják a munkába. A 2019. november 30-ig tartó projekt keretében egészségállapot-felméréseket, életmód tanácsadásokat és prevenciós rendeléseket is tartanak, illetve népszerűsítik a szűrővizsgálatokat is.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA