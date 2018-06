Pótát is meghívták az indiai szuperligába

A magyar szövetség (MOATSZ) honlapjának beszámolója szerint a CEAT UTT gyakorlatilag egy indiai szuperbajnokság, amelyet június 14. és július 1. között három hét alatt bonyolítanak le.

Mind a hat résztvevő csapat négy indiai és négy külföldi játékosból áll, és egy-egy indiai, illetve külföldi edző irányítja. Minden gárda játszik mindegyikkel egyszer, majd a legjobb négy az elődöntőben folytatja. Egy párharc hét mérkőzésből áll (három női egyes, három férfi egyes és egy vegyes páros), egy meccs pedig három szettig tart, tehát 2:1-re vagy 3:0-ra nyer az egyik játékos. A T2-höz hasonlóan 10-10-nél itt is aranypont dönt a szett kimeneteléről.

Póta az Empowerji Challengers nevű csapatot erősíti a hazai Manav Thakkar, Prapti Sen, Arjun Ghosh és Divya Deshpande, valamint a portugál Tiago Apolonia, a francia Simon Gauzy és a hongkongi Li Ho Csing társaságában. A gárda az első találkozóját 13:8-ra elvesztette az RP-SG Mavericksszel szemben. A magyar játékos a hongkongi Tu Hoj Kemmel vívta a maga meccsét, és 2:1-re kikapott.

“Örülök, hogy Gina játszik ebben az indiai ligában, mert így nyáron sem esik ki a játékból, folyamatosan kiélezett mérkőzéseket játszhat. Szerintem már a T2 Asia Pacific is jó hatással volt rá, most is hasonlóra számítok” – idézte a MOATSZ honlapja Bátorfi Zoltánt, a magyar női válogatott szövetségi kapitányát.

Pótáék még egy párharcot vívnak Púna városában, aztán újabb kettőt Újdelhiben, majd az utolsó csoportellenfelükkel már az elődöntőnek és döntőnek is otthont adó Kalkuttában (új nevén Kolkatában) találkoznak. A végső győztes csapat több mint 40 millió forintnak megfelelő rúpiát kap.

