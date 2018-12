Pósán László is ajándékozott

Három jól megrakott ajándékcsomagot hozott Pósán László fideszes ország­gyűlési képviselő a főtéren felállított „Add tovább!” házikóba kedden, ahol hátrányos helyzetű családoknak gyűjt adományokat a Debreceni Karitatív Testület.

A honatya csomagjai elsősorban tartós élelmiszereket – száraztészta, búzaliszt, rizs, cukor, máj­krém, konzervek, szaloncukor, tea, kávé – tartalmaztak.

– Az advent és a karácsony a szeretet, az egymásra figyelés ünnepe. Amióta Debrecenben működik ez a házikó, minden évben hozok ajándékot, de ez a többi párttársamra is vonatkozik, ilyenkor mindenki azt tesz bele a saját felajánlásába, amit jónak lát. Én is arra szoktam biztatni a környezetemet, hogy amennyiben bárkinek lehetősége van, legalább ilyenkor adományozzon, hiszen az európai keresztény kultúra egyik fő tanítása: adni nagyobb öröm, mint kapni. Ha ennek jegyében élünk, az mindenkinek jó – vélekedett a politikus.

Mióta Debrecenben működik az „Add tovább!” házikó, szokás, hogy a Fidesz-KDNP képviselői minden évben ajándékcsomagokat adnak be a Debreceni Karitatív Testület Kossuth téri fakunyhójába. Pósán László három jól megrakott szatyornyi adománnyal érkezett kedden.

Fotó: Matey István

– Mivel mi magunk nem tudjuk, hogy hová kellene leginkább eljuttatni ezeket a csomagokat, ezért igénybe vesszük azt a rendszert, amely szerencsére mind az országban, mind Debrecenben jól működik. A karitatív szervezeteknek naprakész információik vannak arról, hogy hol van a legnagyobb szükség a segítségre. Ez biztosítja, hogy a leginkább indokolt helyekre jusson el a küldemény – mondta.

Az időseknek is

A Debreceni Karitatív Testület leginkább hátrányos helyzetű családoknak gyűjt – erről már Kiss Ábel Lukács, a Dorcas Szolgálat Alapítvány ügyvezető igazgatója, és a karitatív testület elnöke beszélt.

– Immár negyedik éve van itt ebben az időszakban a házikó, és szerencsére elmondható, hogy mostanra hozzá vannak szokva a debreceniek. Ezt mi sem jelzi jobban, hogy közeledve a karácsonyhoz már többször is megtelt a házikó, ami nagy öröm számunkra. Általában játék, édesség, élelmiszer, vagy ruha felajánlások érkeznek hozzánk. Abban bízunk, hogy 3000 csomagot még az ünnepek előtt szét tudunk osztani, de tartalékolunk a januári időszakra is. Nem csak a családokra gondolunk, hanem a nehéz körülmények között, egyedül élő időseket is segítjük.

