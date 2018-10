Poptörténeti emlékpontot avattak Debrecenben

A Nagyerdei Szabadtéri Színpadon egykor fellépett rengeteg pop- és rockegyüttes, valamint zenészek tiszteletére emléktáblát avattak a létesítmény egyik bejáratánál pénteken.

Amennyiben a deszkák mesélnének…

Az ünnepség elején Váradi Ferenc műsorvezető arról beszélt, hogy a szabadtéri színpadnak csodálatos volt a múltja, és a jelene is szép. Ezeken a deszkákon fellépni mindig is rangnak számított. Játszott ott többek között a helyi Mercur, a Rivers, a Red Devils, a Lux, a Vörös Kakas, de a Hobo Blues Band és a P. Mobil is koncertezett. A Hazudós Zenekarok Fesztiválján a Nyers, a Pál Utcai Fiúk, a Kispál és a Borz és a Tankcsapda is bemutatkozott.

Fotó: Matey István

Váradi Ferenc úgy vélte: mivel a régi bulik emlékei lassan feledésbe merülnek, ideje lenne egy könnyűzenei múzeumot létrehozni.

Szabadságot adtak a zenészek

A létesítményt üzemeltető Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft. ügyvezetője, Bódor Edit arra emlékezett, hogy a Nagyerdei Szabadtéri Színpadot 1950 júniusában, Kodály Zoltán Székelyfonó című darabjának előadásával avatták fel. (A mester személyesen is megjelent.) A 60-as, 70-es és 80-as években a színházi előadások és filmvetítések mellett jelentős könnyűzenei élet bontakozott ki a szabadtérin. – A koncerteken a zenészek szabadságot tudtak átadni a közönségnek – jelentette ki.

Fotó: Matey István

Az ezredfordulón bezárt színpad a felújítást követően, 2014 nyarán újra megnyitotta kapuit. Ma is tartanak koncerteket, színházi eladásokat, vetítéseket, gyermek- és folklórprogramokat. A nézőszám 5 év alatt 17 ezerről 35 ezerre nőtt – ismertette Bódor Edit.

Poptörténeti tanösvény

Beszédet mondott Bajnai Zsolt, a Nemzeti Kulturális Alap Hangfoglaló Program Kollégiumának vezetője is, aki kiemelte: a könnyűzenének is helye van a magyar kultúrában. Ezért ilyen emléktáblákkal szeretnék megőrizni a közös emlékezet számára az ikonikus koncerthelyszíneket, zenekari próbatermeket, stúdiókat, klubokat.

Fotó: Matey István

Elmondta: az első ilyen poptörténeti emlékpontot 2015-ben Budapesten, a Várkert Bazárban avatták fel. Azóta már 18-nál tartanak. Debrecenben ez a 3. ilyen helyszín. (Az első a Debreceni Művelődési Központ Kossuth utca 1. szám alatti épületében, a 2. az Aranybika Szálló Bartók termében található.)

A Nagyerdei Szabadtéri Színpadnál elhelyezett emléktáblát egymásba kapaszkodó debreceni zenészek közösen leplezték le, majd a Rocksuli Debrecen diákjai adtak elő egy dalt.

OCs

Nemzeti ösztöndíj a debreceni tini rockernek Budapest, Debrecen - A napokban az Iron Maiden dobosától tanult, és a Tankcsapdával is forgatott. Második alkalommal vehette át a Nemzet fiatal tehetségeiért ösztöndíjat pénteken, az Emberi Erőforrások Minisztériumában a debreceni Lilla Téri Kéttannyelvű Általános Iskola és a Debreceni Egyetem Ze... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA