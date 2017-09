Pontosan fizetni nem holmi úri huncutság

Bár egy friss felmérés arról tanúskodik, hogy idehaza a fizetési morál ha lassan is, de javul, a Napló által megkérdezett vállalatvezetők erről nincsenek teljesen meggyőződve. Az agráriumban vagy az építőanyag-kereskedelemben például továbbra is előfordul, hogy a 30 napos fizetési határidőt 60 napra tolják ki, sőt, előfordul, hogy még ezt is megtoldják újabb 10-50 nappal. Egyedül Halasi Csaba, a debreceni Platán Hotel vezetője fogalmazott úgy, hogy a turizmus-vendéglátásban kevesebb a késedelmes teljesítés, ami reményei szerint azzal van összefüggésben, hogy fokozatosan javul a vállalkozások likviditási helyzete. A magyarországi cégek között egyébként ma 28 százalék a tudatosan nem fizetők aránya.

