Pontos képet alkothattak Bihar gazdaságáról

Hozzátették, hogy az eseményen megjelent több mint 60 kiállító többsége igyekezett valamilyen újdonsággal előállni, ezzel is kelendőbbé téve a termékét, és ez még színesebbé tette az expót.

A kiállítást több mint ezren keresték fel, köztük családok, iskolai osztályok és üzletemberek is. Az utóbbiak szakmai előadásokon bővíthették ismereteiket, illetve lehetőségük volt kapcsolataik bővítésére és üzletkötésekre is.

© Fotó: Kovács Péter

HBN

