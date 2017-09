Pontokért megy Paksra a Balmaz

A Balmaz Kamilla Gyógyfürdő játékosai Pakson próbálják meg átlépni a saját árnyékukat az OTP Bank Liga tizedik fordulójában, a mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik. A sereghajtó újvárosiak az előző játéknapon a Lokival szemben maradtak alul 1–0-ra a Hajdú-Bihar megyei rangadón, így nem tudtak kikecmeregni az egyre mélyülő gödörből. Ezzel szemben a nyolcadik helyen tanyázó Tolna megyeiek a DVTK-val vívtak gólgazdag meccset, amelynek a végén Csertői Aurél tanítványai örülhettek a 4–2-es győzelemnek. Kellett a siker a zöld-fehéreknek, hiszen legutóbb augusztus elején szereztek három egységet az élvonalban. Szerdán mindkét alakulat a Magyar Kupában volt érdekelt: Belényesi Miklósék 2–0-ra verték a Karancslapujtőt, a paksiak pedig 3–0-ra múlták felül a Sárvárt. A pénteki sorsoláson szerencséjük volt a balmazújvárosiaknak, ugyanis a megye I-ben szereplő Bátaszéket kapták, a papírforma egyértelműen Horváth Ferenc legénysége mellett szól.

Élni kell a lehetőségekkel

– Fel voltunk rá készülve, hogy nem lesznek ideálisak a körülmények, de nem lehetett különösebb panaszunk. A játéktér is olyan volt, amelyen lehetett focizni. A mérkőzés során sok helyzetet kihagytunk, s jóval nagyobb arányú is lehetett volna a győzelmünk. De az alapcélkitűzést, a továbbjutást így is teljesíteni tudtuk – Vólent Roland így elevenítette fel a szerdai meccset a balmazfoci.hu-nak, majd rátért arra, hogy mire számít a Paks otthonában.

Azt, hogy ki tudjunk jönni abból a gödörből, amelybe kerültünk. Ha ugyanazt a játékot hozzuk, ami jellemzett bennünket az elmúlt fordulókban, de a helyzetkihasználásunk jobb lesz, akkor pontokkal térhetünk haza”

– fogalmazott a 25 esztendős csatár, aki gólt szerzett az MK-találkozón.

Légi veszély

Szamosi Tamás másodedző szerint a pontrúgásoknál résen kell lenniük a balmazújvárosi futballistáknak az „atomvárosban”.

– Jól fejelő játékosaik vannak, s valóban sok gólt szereznek ilyen játékhelyzetekből. Ezekre igyekszünk alaposan felkészülni. Különben egy nagyon jó, harcos csapat a paksi. Kicsit rapszodikusan szerepelnek, de egy évvel korábban is hátul voltak sokáig, majd a végén a mezőny első felében végeztek. A mi helyzetünkben nem is lehet más célunk, mint hogy pontért, pontokért utazni Paksra – mutatott rá Szamosi a klub hivatalos weboldalának adott interjúban.

Érdekesség, hogy a két alakulat az előző szezonban is találkozott egymással tétmeccsen, tavaly októberben a Balmaz 3–2-re diadalmaskodott a Paks ellen a Magyar Kupában. Hasonló végeredményt az újonc drukkerei és játékosai minden bizonnyal szombaton is zokszó nélkül elfogadnának.

