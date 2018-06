Pólólegendától tanulhattak Debrecenben

A korábbi háromszoros olimpiai bajnok Benedek Tibor tartott előadást, majd bemutatóedzést többek között a DVSE edzőinek kedden a Debreceni Sportuszodában. Az esemény a „Vízben Fitten” program egyik állomása volt. Az UVSE és a nyíregyházi AQUA SE által közösen megvalósított projektben az elkövetkezendő két évben az a cél, hogy egészségfejlesztő és szabadidősport programok valósuljanak meg az Észak-Alföldi régió 15 kistérségben. Nem titkoltan a vízilabda népszerűsítése is központi szerepet kap, ehhez pedig garancia Benedek Tibor személye.

Az UVSE szakmai igazgatója szívesen állt az ügy mellé, és adja át tudását a trénerek számára, mivel tisztában van vele, a szakembereknek hatalmas szerepük van abban, hogy a fiatalok szívesen járjanak le edzeni.

Ne hátráljon meg

Benedek Tibor főként a védekezés rejtelmeibe avatta be az érdeklődőket kedden a Debreceni Sportuszodában. Prezentációjában egy hosszabb videót is levetített, az elméleti tudásanyag átadása után pedig néhány dolgot a medencében, a gyakorlatban is bemutatott ifjú tehetségek közreműködésével.

– Mióta a debreceni vízilabda elkezdett épülni, azóta folyamatosan van OB I-es csapata a cívisvárosiaknak. Ezáltal a gyerekek érdeklődése folyamatos, így az utánpótlás is biztosított. Nagyon fontos az, hogy a vidéki bázisok továbbra is erősek maradjanak, hiszen olyan infrastrukturális feltételek mellett, amelyek vannak, alapelvárás, hogy a fiatalok képzése egyre hatékonyabb legyen – mondta el a legendás pólós az előadása előtt az újságírók kérdésére válaszolva.

– Az iskola jó alapokat ad a gyermekek számára a mindennapos testneveléssel. A lurkók, egy hosszú tanulással töltött nap után általában inkább otthon pihennének, minthogy mozogjanak valamit, éppen ezért a szülőknek óriási a felelősségük, nekik kell kicsit noszogatni a szemük fényét, hogy igenis menjen el a foglalkozásokra, és ne hátráljon meg az első nehézségek után sem. Később pedig az edzők szerepe kerül előtérbe – vélekedett a korábbi szövetségi kapitány, aki szerint az sem baj, sőt, ha a gyerek eleinte több sportágat is kipróbál, hiszen így találhatja meg a számára legmegfelelőbbet.

Az alkalomról természetesen nem hiányozhatott Miroslav Bajin sem. – Benedek Tibor mindig is jól védekezett, egy igazi szaktekintélytől tanulni nagy megtiszteltetés. Örülök, hogy elindult ez a program, és hogy részesei lehetünk – mondta a szerb szakember, aki Komlósi Péter távozásával átveszi az élvonalbeli együttes irányítását a következő szezontól.

A „Vízben Fitten” projekt azért jött létre, mert a magyar felnőtt lakosság több mint fele túlsúlyos, vagy elhízott. Ez az arány a fiatalok körében is aggasztó. Az Észak-Alföldi régió lakosságának állapota az egyik legkedvezőtlenebb az országban. Ennek megváltoztatására remek lehetőséget biztosít a megálmodott program, melynek keretében például komplex lakossági testmozgásprogramok, tártkapus sportesemények, példaképek részvételével zajló (sportágválasztó) roadshow-k, és egészségfejlesztő lakossági fórumok/előadások jönnek létre.

